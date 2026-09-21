Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, αλλά από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση έως και οκτώ βαθμούς την Τετάρτη, ενώ παράλληλα θα εκδηλωθούν τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Η μεταβολή του καιρού θα φέρει φθινοπωρινή δροσιά κυρίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας.

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Η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μάς υποδέχεται με καλοκαιρινή διάθεση, αλλά ο καιρός ετοιμάζεται να αλλάξει. Μετά το θερμό Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 30-32 βαθμούς, η νέα εβδομάδα θα φέρει σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και τοπικά φαινόμενα.

Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία θα βρεθεί αρκετούς βαθμούς χαμηλότερα από τα επίπεδα της Δευτέρας.

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Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου: Ζέστη και αρκετή ηλιοφάνεια

Η ημέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς να λείπουν οι τοπικές νεφώσεις και η πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα διατηρηθεί επίσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι, χωρίς γενικευμένα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σταδιακά, όμως, θα αρχίσει να διαμορφώνεται το σκηνικό της επερχόμενης μεταβολής.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Αρχίζει η αλλαγή

Η Τρίτη θα αποτελέσει την πρώτη ημέρα της ουσιαστικής μεταβολής.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά διαστήματα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει περίπου στους 25-26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αισθητή η δροσιά, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να υποχωρεί η αίσθηση της καλοκαιρινής ζέστης.

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Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι μία από τις πιο δροσερές ημέρες της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα υποχωρήσει περίπου στους 22 βαθμούς, δηλαδή έως και οκτώ βαθμούς χαμηλότερα από τη Δευτέρα.

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Στη βόρεια Ελλάδα η πτώση θα γίνει επίσης αισθητή, κυρίως το πρωί και τη νύχτα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν τη δροσιά, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές σε περιοχές της χώρας.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Φθινοπωρινή δροσιά

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Η Πέμπτη θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της αλλαγής, με θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκείνες των προηγούμενων ημερών.

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Στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 25 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr.

Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα οι πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι αισθητά πιο δροσερές.

Η πιθανότητα τοπικών φαινομένων παραμένει, αλλά η ακριβής γεωγραφική κατανομή τους χρειάζεται επικαιροποίηση.

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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η Παρασκευή αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται κοντά στους 27 βαθμούς.

Η ημέρα θα έχει διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Παραμένει η πιθανότητα τοπικών βροχών

Το Σάββατο η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 25 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών στην πρωτεύουσα, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Η εικόνα για το Σάββατο παραμένει λιγότερο ασφαλής και θα χρειαστεί νέα αξιολόγηση τις επόμενες ημέρες.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη διαφορά από τη Δευτέρα

Η Αθήνα θα περάσει από τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες των 30-32 βαθμών της Δευτέρας στους περίπου 22 βαθμούς της Τετάρτης, πριν ακολουθήσει μικρή ανάκαμψη.

Στη Θεσσαλονίκη η μεταβολή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή κατά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, καθώς θα περιοριστεί η ζέστη των προηγούμενων ημερών.

Άνεμοι και θάλασσες: Προσοχή στο Αιγαίο

Η ενίσχυση των βοριάδων θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της μεταβολής.

Όσοι σχεδιάζουν θαλάσσια ταξίδια, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στο κεντρικό Αιγαίο, θα πρέπει να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις των ανέμων.

Η τελική ένταση και η διάρκεια των ισχυρότερων ανέμων θα καθορίσουν κατά πόσο θα υπάρξουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Το συμπέρασμα: Το καλοκαίρι υποχωρεί, το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του

Η νέα εβδομάδα θα μας θυμίσει ότι, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο Σεπτέμβριος μπορεί να αλλάξει γρήγορα πρόσωπο.

Από τη ζέστη της Δευτέρας θα περάσουμε στη δροσιά της Τετάρτης, με περισσότερους βοριάδες, τοπική αστάθεια και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Δεν πρόκειται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, για επιβεβαιωμένη γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά για μία αξιοσημείωτη μεταβολή που χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση.

Πηγές πρόγνωσης: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr