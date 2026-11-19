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Η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκή την πρόοδο των ελληνικών αρχών σχετικά με την εγκατάσταση της τεχνολογίας Mode S που ενισχύει την ασφάλεια και την ακρίβεια των πτήσεων.

Η πλήρης εφαρμογή των συστημάτων αυτών θα επιτρέψει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τα αεροσκάφη και να συνεργάζονται με άλλα κράτη-μέλη.

Παρά τις προειδοποιήσεις που απέστειλε η Επιτροπή από το 2024, τα μέτρα που έλαβε η ελληνική πλευρά κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικά για τη συμμόρφωση.

Η παραπομπή στο δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεπάγεται την άμεση επιβολή προστίμου στη χώρα για τη συγκεκριμένη καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

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Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, η οποία συνδέεται με τα επίγεια συστήματα ραντάρ και την ασφάλεια των πτήσεων. Η απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από προειδοποιήσεις που ξεκίνησαν το 2024, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει ανεπαρκή την πρόοδο των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει πλήρως την τεχνολογία που επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να αναγνωρίζουν με ακρίβεια κάθε αεροσκάφος και να το διακρίνουν από τα υπόλοιπα, αξιοποιώντας στοιχεία που μεταδίδονται από το ίδιο το αεροπλάνο. Πρόκειται για δυνατότητα που συνδέεται με την τεχνολογία Mode S.

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Τι σημαίνει για την ασφάλεια των πτήσεων

Όπως εξηγεί η Επιτροπή, τα σύγχρονα ραντάρ δεν εντοπίζουν μόνο τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν πληροφορίες για το ύψος, την ταχύτητα και την προβλεπόμενη πορεία του.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, επιτρέποντας στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αεροσκάφη.

Παράλληλα, η εφαρμογή των απαιτούμενων συστημάτων θα επέτρεπε στην Ελλάδα να συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων κρατών-μελών της ΕΕ και να διαχειρίζεται περισσότερα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της.

Η παράβαση δεν σημαίνει ότι τα ελληνικά ραντάρ αδυνατούν γενικά να εντοπίσουν αεροπλάνα, αλλά ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η συγκεκριμένη δυνατότητα ατομικής αναγνώρισης.

Προειδοποιήσεις και καθυστερήσεις

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Η Κομισιόν απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025. Παρότι οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα δεν επαρκούν και αποφάσισε την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι είχαν καταγγείλει καθυστερήσεις και παρωχημένο εξοπλισμό, όπως είχε αναδείξει η HuffPost.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε επίσης ανακοινώσει διαγωνισμό για οκτώ νέα συστήματα ραντάρ Mode S, με προθεσμία προσφορών την 31η Ιανουαρίου 2026. Η σημερινή ανακοίνωση δεν διευκρινίζει εάν η παράβαση συνδέεται άμεσα με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

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Η παραπομπή στο Δικαστήριο δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα.