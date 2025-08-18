Σάλο προκάλεσε στην Κίνα η διαφήμιση με τα «σχιστά μάτια» της Swatch, καθώς θεωρήθηκε ρατσιστική και αναγκασε την ελβετική εταιρεία να ζητήσει συγγνώμη και να την αποσύρει.

Η διαφήμιση έδειχνε έναν Ασιάτη άνδρα μοντέλο να τραβά τις γωνίες των ματιών του προς τα πάνω και πίσω σε μια πόζα «σχιστών ματιών».

Οι εικόνες για τη συλλογή Swatch Essentials καταδικάστηκαν ευρέως στο διαδίκτυο στην Κίνα, όπου πολλοί σχολιαστές ανέφεραν ότι μιμούνταν ρατσιστικές κοροϊδίες για τα ασιατικά μάτια.

Μάλιστα, εξαιτίας του γεγονότος, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 2,7% στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, πριν περιορίσει κάπως τις απώλειες.

«Όταν είδα αυτή την είδηση, έμεινα αρκετά σοκαρισμένος. Η Swatch βρίσκεται στην κινεζική αγορά εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με το brand», δήλωσε ο 23χρονος φοιτητής Τζάστιν Ζάο. «Δεν ξέρω γιατί το έκαναν. Κατάφεραν με κάποιον τρόπο να κυκλοφορήσουν αυτή τη διαφήμιση παρότι πέρασε από πολυάριθμες εγκρίσεις».

Σε συγγνώμη που δημοσιεύτηκε τόσο στα κινεζικά όσο και στα αγγλικά στον επίσημο λογαριασμό της στο Weibo το Σάββατο, η Swatch ανέφερε ότι είχε «λάβει υπόψη τις πρόσφατες ανησυχίες» και απομάκρυνε όλα τα σχετικά υλικά παγκοσμίως.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση ή παρεξήγηση μπορεί να προκλήθηκε», ανέφερε η ανακοίνωση. Το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε και στο Instagram.

Η Swatch Group δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για περαιτέρω σχόλια.

Η κριτική για τη διαφήμιση αποτελεί το πιο πρόσφατο πλήγμα για την εταιρεία, της οποίας η μετοχή έχει χάσει πάνω από το μισό της αξίας από τις αρχές του 2023 και πλέον αντιμετωπίζει δασμό 39% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Swatch, που κατασκευάζει επίσης τα ρολόγια Omega, Longines και Tissot, βασίστηκε στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο για περίπου το 27% των πωλήσεων του ομίλου πέρυσι.

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 14,6% στα 6,74 δισ. ελβετικά φράγκα (8,4 δισ. δολάρια) το 2024, επηρεασμένα από την πτώση της ζήτησης στην Κίνα, όπου η Swatch δήλωσε ότι παρατηρείται «επίμονα δύσκολη κατάσταση στην αγορά και ασθενής ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά συνολικά».

Ο Πίτερ Σου, influencer μόδας στην Κίνα με πάνω από επτά εκατομμύρια ακολούθους στο Weibo, δήλωσε ότι πιστεύει πως η διαμάχη θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις της Swatch στην Κίνα, αλλά δεδομένης της ταχύτητας με την οποία ζητήθηκε συγγνώμη, οι συνέπειες πιθανότατα θα είναι σχετικά βραχυπρόθεσμες.

«Ήταν αρκετά ανόητο να κυκλοφορήσουν εικόνες σαν αυτές», είπε.

