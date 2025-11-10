Το shutdown στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει χάος στις δημόσιες υπηρεσίες και σε χιλιάδες πτήσεις. Εν μέσω αυτής της κρίσης, ένας πιλότος της Delta Airlines, ο Κρίστοφερ Πένινγκτον, έδωσε ένα μάθημα ανθρωπιάς και επαγγελματισμού κι έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος – εν μέσω του shutdown στις ΗΠΑ – πήρε το τηλέφωνο της καμπίνας και έκανε μία συγκλονιστική ομιλία προς το προσωπικό και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και περίμεναν να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους.

«Ξέρω ότι σήμερα έχουμε αρκετούς νευρικούς επιβάτες, κάτι που είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό το αεροσκάφος δεν θα κουνηθεί ούτε ένα εκατοστό, εκτός αν ο συγκυβερνήτης μου, Μάικλ κι εγώ είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι ασφαλές», τόνισε αρχικά για να τους καθησυχάσει.

Για να συμπληρώσει: «Πριν φύγω από το σπίτι, η μικρή μου μόλις έμαθε τη λέξη “παγωτό”. Με έβαλε να της υποσχεθώ ότι θα της πάρω όταν γυρίσω σπίτι. Τίποτα κι εννοώ τίποτα, δεν μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε μένα, αυτό το κοριτσάκι και το παγωτό της».