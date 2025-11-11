Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ (shutdown), χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη – δεύτερη κατά σειρά – ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.

Από τον Οκτώβριο, πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, με περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια ή να εργάζονται χωρίς αποδοχές. Το shutdown έχει επηρεάσει κρίσιμες λειτουργίες, όπως τις αερομεταφορές και τα επιδόματα σίτισης για 41 εκατομμύρια πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

Η απόφαση της Γερουσίας αναμένεται να αποκαταστήσει σταδιακά την ομαλότητα στη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πολιτικής έντασης και οικονομικής αβεβαιότητας.