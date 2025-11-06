Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει μείωση 10% στην αεροπορική χωρητικότητα σε 40 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας από το πρωί της Παρασκευής, εάν συνεχιστεί το shutdown.

Η απόφαση ελήφθη επειδή οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αρχίσει να αναφέρουν προβλήματα κόπωσης, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, σε ενημέρωση που έκανε μαζί με τον Ντάφι την Τετάρτη.

Advertisement

Advertisement

«Είναι κάτι ασυνήθιστο — όπως ασυνήθιστο είναι και το ίδιο το κλείσιμο, όπως και το γεγονός ότι οι ελεγκτές μας δεν έχουν πληρωθεί εδώ και έναν μήνα», δήλωσε ο Μπέντφορντ.

Κατά τη διάρκεια του παρατεταμενου shutdown —του μεγαλύτερου στην ιστορία των ΗΠΑ— οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που οδήγησε ορισμένους να δηλώσουν ασθένεια ή να αναζητήσουν δευτερεύουσες εργασίες.

Σύμφωνα με το Reuters, η μείωση των πτήσεων θα εφαρμοστεί σταδιακά: θα ξεκινήσει με 4% των εσωτερικών πτήσεων την Παρασκευή, θα αυξηθεί σε 5% το Σάββατο και 6% την Κυριακή, για να φτάσει το 10% την επόμενη εβδομάδα.

Τα ονόματα των πληγέντων αεροδρομίων —όλα με υψηλή επιβατική κίνηση— θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι ακυρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν 3.500 έως 4.000 πτήσεις ημερησίως.

«Βλέπουμε πιέσεις να αυξάνονται με τρόπο που δεν μας επιτρέπει —αν δεν δράσουμε— να συνεχίσουμε να λέμε στο κοινό ότι λειτουργούμε το ασφαλέστερο αεροπορικό σύστημα στον κόσμο», σημείωσε ο Μπέντφορντ.

Ο Ντάφι πρόσθεσε ότι τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν ασφαλή, και πως οι ακυρώσεις γίνονται για να διατηρηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Advertisement

Αν το κυβερνητικό κλείσιμο συνεχιστεί και η πίεση αυξηθεί περαιτέρω, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, προειδοποίησε ο Μπέντφορντ.

Η American Airlines δήλωσε ότι αναμένει οδηγίες από την FAA για να καθορίσει ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αλλά εκτιμά ότι «η συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιών των πελατών μας δεν θα επηρεαστεί».

Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της Southwest Airlines —της τέταρτης μεγαλύτερης εταιρείας— ανέφερε ότι η εταιρεία αξιολογεί ακόμη τον αντίκτυπο των περιορισμών και θα ενημερώσει τους επιβάτες το συντομότερο δυνατό.

Advertisement

«Συνεχίζουμε να καλούμε το Κογκρέσο να επιλύσει άμεσα το αδιέξοδο και να αποκαταστήσει το Εθνικό Σύστημα Εναέριου Χώρου στην πλήρη του δυναμικότητα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Delta Airlines αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το BBC έχει απευθυνθεί και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν εξαντλήθηκαν τα κρατικά κονδύλια, οι περισσότεροι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στάλθηκαν στο σπίτι με την υπόσχεση ότι θα πληρωθούν μόλις η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει. Όσοι θεωρήθηκαν «απαραίτητοι», όπως οι ελεγκτές, συνέχισαν να εργάζονται χωρίς μισθό.

Advertisement

Τα αεροδρόμια άρχισαν να αισθάνονται τις συνέπειες σχεδόν αμέσως. Κάποια χρειάστηκε να καθηλώσουν πτήσεις για ώρες λόγω απουσιών ελεγκτών, ενώ άλλα στηρίχθηκαν σε προσωπικό από διαφορετικές περιοχές.

Ο Νικ Ντάνιελς, πρόεδρος του συνδικάτου που εκπροσωπεί πάνω από 20.000 εργαζομένους στην αεροπορία, περιέγραψε την κατάσταση με ωμά λόγια:

«Οι ελεγκτές μού στέλνουν μηνύματα γράφοντας “Δεν έχω καν αρκετά χρήματα για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά”», δήλωσε στο CNN.

«Η δουλειά μας βασίζεται στην προβλεψιμότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προβλεψιμότητα». Advertisement

Ο Ντάφι είχε ήδη προειδοποιήσει από νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ενδέχονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς τα μισά από τα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Advertisement

Είχε επίσης τονίσει ότι υπάρχει κίνδυνος όταν οι ελεγκτές αναλαμβάνουν δεύτερες δουλειές κατά τη διάρκεια του κλεισίματος και είχε απειλήσει με απόλυση όσους δεν παρουσιαστούν στην εργασία τους.

«Πρέπει να αποφασίσουν: πηγαίνω στη δουλειά χωρίς να πληρωθώ και δεν βάζω φαγητό στο τραπέζι; Ή οδηγώ για Uber ή DoorDash ή σερβίρω τραπέζια;» είπε ο Ντάφι στο ABC την Κυριακή.

Advertisement