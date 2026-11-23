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Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό της μηχανής και δύο βαγονιών αποσκευών, ενώ το φορτηγό μετέφερε ένα βαρύ μηχάνημα έργου.

Οι ενενήντα πέντε επιβάτες του τρένου μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τελικό προορισμό τους μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης των αρχών.

Ορισμένοι από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (22/11), όταν επιβατική αμαξοστοιχία της Amtrak συγκρούστηκε με νταλίκα ανατολικά της πόλης Λαφαγιέτ, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Amtrak, η σύγκρουση σημειώθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας τον εκτροχιασμό της μηχανής του τρένου, καθώς και δύο βαγονιών που μετέφεραν αποσκευές.

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Η εταιρεία διευκρίνισε ότι όλα τα επιβατικά βαγόνια παρέμειναν όρθια, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν συνολικά 95 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τελικό προορισμό τους.

Several people injured after Amtrak train collides with 18-wheeler in Lafayette, Louisiana, causing 2 train cars to derail. (Video: WAFB) pic.twitter.com/dbGoIX9WX3 November 23, 2026

Ελαφρά τραυματισμένοι οι επιβάτες – Μεταφορές σε νοσοκομείο

Όπως δήλωσε η λοχίας Άσλεϊ Γουντ από το Αστυνομικό Τμήμα της Λαφαγιέτ, οι τραυματισμοί ήταν ελαφρείς, ενώ ορισμένοι από τους επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το φορτηγό που ενεπλάκη στο ατύχημα ήταν ένα 18τροχο όχημα, το οποίο μετέφερε μια μπουλντόζα. Από τη σύγκρουση, το βαρύ μηχάνημα έργου αναποδογύρισε και κατέληξε δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Several people were injured after an Amtrak train collided with an 18-wheeler near Lafayette, Louisiana, causing two train cars to derail. Multiple passengers were taken to nearby hospitals. pic.twitter.com/rhJG1iuOFZ — Breaking911 (@Breaking911) November 23, 2026

Επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνση των επιβατών

Στο σημείο του ατυχήματος κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με το προσωπικό της Ομάδας Επικίνδυνων Υλικών και Διάσωσης να αναλαμβάνει την ασφάλιση της περιοχής.

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Στόχος ήταν να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για την επέμβαση των πρώτων ανταποκριτών, την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τον έλεγχο της κατάστασης των υπόλοιπων επιβατών.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής, μόλις διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους επιβάτες, οι πυροσβέστες τους συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο, φροντίζοντας παράλληλα για τη μεταφορά των αποσκευών τους.

«Το προσωπικό της Ομάδας Επικίνδυνων Υλικών και Διάσωσης εξασφάλισε ότι ο χώρος του ατυχήματος ήταν ασφαλής, ώστε οι πρώτοι ανταποκριτές να μπορέσουν να βοηθήσουν τους τραυματίες και να ελέγξουν την κατάσταση των υπόλοιπων επιβατών», ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής. «Μόλις κατέστη ασφαλές για τους επιβάτες να αποβιβαστούν, οι πυροσβέστες τους συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο μαζί με τις αποσκευές τους».

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Τα αίτια της σύγκρουσης και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η νταλίκα βρέθηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση.