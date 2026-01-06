Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής δύναμης αποτροπής στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός, καθώς και τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι μετά από μια συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθυμών», πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και ότι υπολογίζει στην υπογραφή εγγυήσεων ασφάλειας σύντομα.

Μακρόν: Οι 35 χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων επικυρώνουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι 35 χώρες του “Συνασπισμού των Προθύμων” επικύρωσαν σήμερα τη “διακήρυξη του Παρισιού”, η οποία περιγράφει λεπτομερώς “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη” στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτισε την “επιχειρησιακή σύγκλιση” μεταξύ των μελών του.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που οι χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, του συνασπισμού προβλέπουν να παράσχουν με την αμερικανική υποστήριξη μετά το υποθετικό τέλος των εχθροπραξιών είναι “το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας και ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει νέα απειλή για την Ουκρανία” από τη Ρωσία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Στάρμερ: «Δήλωση προθέσεων για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας»



Η Downing Street δηλώνει ότι η Βρετανία «θα αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας».

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά την υπογραφή της «δήλωσης προθέσεων» από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ νωρίτερα, το γραφείο του αναφέρει: «Πρόκειται για δήλωση προθέσεων για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτό αποτελεί ζωτικό μέρος της ακλόνητης δέσμευσής μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργήσει ως δύναμη διαβεβαίωσης για την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφάλειας και της ικανότητας της Ουκρανίας να επιστρέψει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας την αναγέννηση των δικών της δυνάμεων.

Η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στις δυνάμεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουκρανικό εναέριο χώρο και τα ύδατα και δημιουργώντας ένοπλες δυνάμεις κατάλληλες για το μέλλον.

Στις σημερινές συζητήσεις εξετάσαμε επίσης λεπτομερέστερα τους μηχανισμούς ανάπτυξης της δύναμης στο έδαφος.

Παράλληλα με τα σχέδιά μας για τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου, μετά την κατάπαυση του πυρός το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν επίσης «στρατιωτικούς κόμβους» σε όλη την Ουκρανία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, με σκοπό την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας».

Ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να έχει παρουσία στη γειτονική περιοχή μετά την κατάπαυση του πυρός





Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν η Ευρώπη και οι εταίροι της στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός.

Η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθυμών», όπως την αποκαλεί, θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλει στη διασφάλιση ότι στο μέλλον θα υπάρχουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, οι οποίες θα αποτελούν αξιόπιστο αποτρεπτικό παράγοντα για τη Ρωσία.

Η Γερμανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά, λέει, για παράδειγμα με την παρουσία της σε γειτονική περιοχή του ΝΑΤΟ μετά την κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν δίνει λεπτομέρειες για το πώς θα μοιάζει μια τέτοια ρύθμιση.

Λέει ότι εργάζονται ακούραστα για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς και πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν το ιδανικό μιας τέλεια σχεδιασμένης ειρήνης.

Γουίτκοφ: Οι διαπραγματεύσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας «έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό»





Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Είμαστε αποφασισμένοι, εκ μέρους του, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε αυτή την ειρήνη», τόνισε

Ο Γουίτκοφ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενες συναντήσεις, μεταξύ άλλων στο Βερολίνο και στο θέρετρο Mαρ-α-Λάγκο του Tραμπ στη Φλόριντα.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τα πρωτόκολλα ασφαλείας Αλλά πιστεύουμε επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ευημερίας τόσο ισχυρής όσο καμία άλλη χώρα δεν έχει δει ποτέ να προκύπτει από συγκρούσεις όπως αυτή».