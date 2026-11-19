Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το συνδικάτο Equity υπέγραψε συμφωνία με τους παραγωγούς, εξασφαλίζοντας στους ηθοποιούς δικαιώματα συναίνεσης και αμοιβής για τη χρήση των ψηφιακών αντιγράφων τους.

Οι ηθοποιοί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αρνούνται τη χρήση ψηφιακών σωσία, ενώ περιορίζεται η άδεια χρήσης αποκλειστικά στη συγκεκριμένη παραγωγή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές των καλλιτεχνών για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και νέα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας.

Παρά τις νέες ρυθμίσεις, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη χρήση ερμηνειών για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες παραγωγής.

Η τριετής συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία για τα οκτώ χιλιάδες μέλη του συνδικάτου, με την ηγεσία να εισηγείται τη θετική της έγκριση.

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Σημαντική ενίσχυση των δικαιωμάτων τους απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν οι ηθοποιοί στη Βρετανία, μετά τη νέα συμφωνία που υπέγραψε το συνδικάτο Equity με τους εκπροσώπους των παραγωγών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων. Η συμφωνία έρχεται έπειτα από την αυξανόμενη αντίδραση των καλλιτεχνών στα γυρίσματα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη χρήση των ψηφιακών αντιγράφων τους χωρίς επαρκή προστασία.

Βάσει της νέας συμφωνίας, οι ηθοποιοί θα έχουν δικαίωμα να αμείβονται όταν χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά αντίγραφά τους, αλλά και να συναινούν ή να αρνούνται τη χρήση τους. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότεροι όροι για τις ψηφιακές παρεμβάσεις σε σκηνές που περιλαμβάνουν γυμνό ή προσομοίωση σεξουαλικής δραστηριότητας.

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Η συμφωνία προβλέπει ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση ενός ηθοποιού όταν χρησιμοποιούν ψηφιακό σωσία ή ψηφιακή επεξεργασία με σκοπό να πραγματοποιήσουν «ουσιαστικές αλλαγές» σε σκηνές που περιλαμβάνουν συμφωνημένα επίπεδα γυμνού ή προσομοιωμένης σεξουαλικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι παραγωγοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ψηφιακό αντίγραφο ηθοποιού κατά τη διάρκεια απεργίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση για την οποία απαιτείται η συγκατάθεσή του. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή στους όρους των συμβολαίων. Στο εξής, θα διευκρινίζεται ότι η άδεια χρήσης του ψηφιακού αντιγράφου αφορά αποκλειστικά μια συγκεκριμένη παραγωγή και όχι μια γενική, απεριόριστη συγκατάθεση για μελλοντικές χρήσεις.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις με την Producers Alliance for Cinema and Television (Pact), τον φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών παραγωγής, επιχειρεί να θέσει συγκεκριμένους κανόνες για τη χρήση της εικόνας των ηθοποιών σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η νέα συμφωνία έχει διάρκεια τριών ετών και θα τεθεί σε ψηφοφορία μεταξύ των 8.000 μελών του Equity. Η ηγεσία του συνδικάτου έχει ήδη εισηγηθεί στα μέλη να την εγκρίνουν. Πέρα από τις προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, η συμφωνία περιλαμβάνει και αυξήσεις στις αμοιβές των καλλιτεχνών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση κατά 24% για τις αμοιβές σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και κατά 9% για τηλεοπτικές σειρές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ανησυχίες στους χώρους των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων αυξάνονται, καθώς όλο και περισσότεροι ηθοποιοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις σαρώσεις του σώματός τους. Πολλοί φοβούνται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πάνω στην εικόνα, την εμφάνιση ή τις στάσεις του σώματός τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάσταση ανθρώπινων εργαζομένων από την τεχνολογία.

Το Equity επισημαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από τη νέα συμφωνία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ψηφιακές σαρώσεις που πραγματοποιούνται παραδοσιακά κατά τη διάρκεια της παραγωγής, προκειμένου να προστεθούν αργότερα ψηφιακά εφέ. Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη του, το συνδικάτο διευκρίνισε επίσης ότι, παρά τις προσπάθειές του, η συμφωνία δεν κατοχυρώνει ρητές συμβατικές εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση των ερμηνειών των ηθοποιών για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

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Παράλληλα, εξήγησε ότι τα ψηφιακά αντίγραφα μπορούν να δημιουργηθούν αξιοποιώντας το ίδιο φωτογραφικό υλικό που καταγράφεται για τις ανάγκες μιας παραγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητη η ξεχωριστή σάρωση των καλλιτεχνών. ΠΑράλληλα, η συμφωνία προβλέπει ότι η πρόσβαση στα ψηφιακά αντίγραφα των ηθοποιών θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που έχουν νόμιμη και ουσιαστική επαγγελματική ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν.

Οι εταιρείες παραγωγής αναλαμβάνουν, επίσης, την υποχρέωση να καταβάλλουν «εμπορικά εύλογες προσπάθειες» για την προστασία των ψηφιακών αντιγράφων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αντιγραφή. Πέρα από την προστασία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη δημιουργία ασφαλών χώρων casting και οντισιόν, καθώς και για την εκπαίδευση και την καταγραφή περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των ηθοποιών σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ραγδαία τον τρόπο παραγωγής κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου. Ωστόσο, το ζήτημα της αξιοποίησης των ερμηνειών τους για την εκπαίδευση συστημάτων AI παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν καλύπτεται από τις νέες συμβατικές προβλέψεις.

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Με πληροφορίες από The Guardian