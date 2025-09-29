Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες για αυτό που περιγράφουν ως μία μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων από την Αίγυπτο στη χερσόνησο του Σινά, προειδοποιώντας ότι αυτές συνιστούν κίνδυνο και να παραβιάζουν τη συνθήκη ειρήνης του 1979 μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έναν κατάλογο με τις αιγυπτιακές δραστηριότητες στο Σινά κατά τη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνθήκη, που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον με μεσολάβηση των ΗΠΑ, περιορίζει τις αιγυπτιακές δυνάμεις στη χερσόνησο Σινά σε ελαφριά όπλα σε ορισμένες περιοχές.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει απορρίψει επανειλημμένα τις υποδείξεις ότι η χώρα του θα εισέλθει σε πόλεμο με το Ισραήλ, επιμένοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η ασφάλεια των Αιγυπτίων πολιτών. Έχει δηλώσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα πρέπει να συντονίζεται με το Ισραήλ, αποκλείοντας παράλληλα μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες.

Η Maariv σημείωσε ότι οι δηλώσεις του Σίσι τοποθετούν την Αίγυπτο ως μεσολαβητή που βασίζεται στη διπλωματία και όχι στην άμεση παρέμβαση. Το Κάιρο έχει εκφράσει την προθυμία του να βοηθήσει στη διευκόλυνση της παράδοσης της βοήθειας, αλλά όχι σε βάρος της εθνικής του ασφάλειας ή με στρατιωτική κλιμάκωση.

Το Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Αίγυπτο να μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Σινά, επικαλούμενος έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος Σίσι είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ ως εχθρό. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προέβη σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια. Επίσης, δημοσιεύματα του ισρηαλινού Τύπου αναφέρουν ότι η Αίγυπτος έχει αναπτύξει κινεζικά συστήματα αεροπορικής άμυνας μακράς εμβέλειας HQ-9B σε στρατηγικά σημεία της χερσονήσου του Σινά.