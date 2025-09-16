Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας, με τη στρατιωτική ηγεσία να επιδιώκει καίρια πλήγματα εναντίον της Χαμάς και τον εντοπισμό του νέου ηγέτη του στρατιωτικού της βραχίονα, αλ-Χαντάντ.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, αναζητώντας απεγνωσμένα ασφαλή διέξοδο, καθώς η πόλη βομβαρδίζεται σφοδρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει νεκρούς, αν και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής.

Advertisement

Advertisement

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF, φαίνονται οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στη Γάζα, με την υποστήριξη της Ισραηλινής Αεροπορίας και του Ναυτικού. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως επλήγησαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd September 16, 2025

Ο Τραμπ δεν ξέρει τίποτα – Χθες ο Ρούμπιο είχε συνάντηση με τον Νετανιάχου

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό, θα πρέπει να δούμε»: Αυτό ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, που προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή.

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, ο Τραμπ είπε πως η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως η επίθεση άρχισε λίγες ώρες μετά την συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μαρκ Ρούμπιο.

Le Hamas aura de "gros problèmes" s'il utilise des boucliers humains, prévient Donald Trump alors que l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza.#BFM2 pic.twitter.com/HDyg8M9NX9 Advertisement September 16, 2025

«Η Γάζα καίγεται», δηλώνει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε επίθεση εδάφους στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) την Τρίτη, με δύο μεραρχίες του IDF να κινούνται προς την πόλη. Μια τρίτη μεραρχία αναμενόταν να ενωθεί μαζί τους.

Σε εικόνες που τραβήχτηκαν από τα σύνορα Ισραήλ-Γάζας την Τρίτη, φαινόταν καπνός να υψώνεται πάνω από την πόλη, η οποία είναι η μεγαλύτερη στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι παρέμεναν την Τρίτη στην πόλη.

Documentation of the moment when occupation aircraft targeted a residential building in the Al-Nasr neighborhood – near the Youth and Sports Roundabout – west of Gaza City. https://t.co/6RTVrgBFlX Advertisement September 16, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» εναντίον του «τελευταίου σημαντικού προπυργίου» της Χαμάς, αλλά ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φόλκερ Τούρκ καταδίκασε την επίθεση ως «απολύτως και εντελώς απαράδεκτη».

Αλλού, μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόθεση να εξολοθρευτούν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα μέσω πράξεων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη σύμβαση για τη γενοκτονία», δήλωσε η Νάβι Πιλάι, πρόεδρος της επιτροπής έρευνας για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ.

Advertisement

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση της επιτροπής ως «παραποιημένη και ψευδή».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε νωρίς το πρωί σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή τις υποδομές του τρόμου.

Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο Κατζ.

Advertisement

Τεράστιες ουρές Παλαιστινίων παρατηρήθηκαν να κατευθύνονται προς το νότο με καροτσάκια με γαϊδούρια, ρίκσο, οχήματα φορτωμένα με τα υπάρχοντά τους ή με τα πόδια.

Advertisement

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εκτιμούν ότι 350.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, αν και πιστεύεται ότι ακόμα περισσότεροι Παλαιστίνιοι έχουν παραμείνει.

Πολλοί Παλαιστίνιοι λένε ότι δεν έχουν τα μέσα να πάνε νότια, ενώ άλλοι λένε ότι η νότια και η κεντρική Γάζα δεν είναι ασφαλείς, καθώς το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και εκεί. Κάποιοι είπαν ότι προσπάθησαν να πάνε νότια, αλλά δεν βρήκαν χώρο για να στήσουν τις σκηνές τους, οπότε επέστρεψαν στην πόλη της Γάζας.

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας ανέφεραν μια νύχτα έντονων βομβαρδισμών πριν από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το 40% του πληθυσμού της πόλης της Γάζας και των προαστίων της, που υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο άτομα, έχει μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την περιοχή μετά από τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης. Το Ισραήλ προειδοποίησε όσους παρέμειναν να ακολουθήσουν και να διαφύγουν προς τα νότια.

Advertisement

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζα κατευθυνόμενοι προς τα νότια τον τελευταίο μήνα. Η Tess Ingram, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, τη Unicef, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τον εκτοπισμένο πληθυσμό.

«Είναι απάνθρωπο να περιμένουμε από σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, ταλαιπωρημένα και τραυματισμένα από πάνω από 700 ημέρες αδιάκοπης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε η Ingram σε δημοσιογράφους από το al-Mawasi, ένα υπερπλήρες καταυλισμό σκηνών στη νότια ακτή της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά καμία καλή επιλογή – να μείνουν σε κίνδυνο ή να καταφύγουν σε ένα μέρος που γνωρίζουν ότι είναι επίσης επικίνδυνο», δήλωσε η Ingram, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εθνικό καθήκον η επιστροφή των ομήρων

Η στρατιωτική ηγεσία, υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζει την επιστροφή των ομήρων ως κύριο στόχο της επιχείρησης, δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή αποτελεί «πόλεμο και εθνική ηθική δέσμευση».



Ο Ζαμίρ, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «η επιστροφή των ομήρων είναι καθήκον εθνικής σημασίας και ηθικής υποχρέωσης».

Ο στρατηγός Ζαμίρ σημείωσε ότι η επιχείρηση προχωρά «συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, ακριβή πυρά και ποιοτική πληροφορία», ενώ πρόσθεσε ότι στοχεύει στην ενίσχυση των πληγμάτων κατά της Χαμάς, ώστε ο πόλεμος να πλησιάσει στην ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, η Χαμάς έχει ήδη δεχτεί σοβαρά πλήγματα: «Έχουμε διαλύσει το κύριο μέρος της στρατιωτικής της ισχύος, και τώρα ενισχύουμε τα επιτεύγματα που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε το τέλος του πολέμου πιο κοντά».



Παρά τις προηγούμενες αντιδράσεις του στην εν εξελίξει επιχείρηση, ο Ζαμίρ δήλωσε πως ήταν καθήκον του να παρουσιάσει όλα τα δυνατά σενάρια και να καταθέσει τις προτάσεις του στην πολιτική ηγεσία. Ανέφερε, επίσης, ότι οι IDF λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποσκοπώντας στη μείωση των θυμάτων αμάχων.

הרמטכ״ל: ״צה״ל הוא צבא העם, זה מקור כוחו. כמפקדו של הצבא, מחובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות האפשריות. כלל הסיכונים וההזדמנויות הוצגו בפני הדרג המדיני בבהירות ובמקצועיות. כעת, אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה״



״החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה… pic.twitter.com/zv7Z61oaew — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025