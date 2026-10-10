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Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Ερέρα, όπου αναφέρθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και κατάρρευση δρόμων και κτιρίων.

Ο πρόεδρος της χώρας έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνεχών μετασεισμών.

Διεθνείς φορείς εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανό τσουνάμι στις ακτές του Ειρηνικού, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα, με τους κατοίκους να αναμένουν οδηγίες για την ασφάλεια των κατοικιών τους.

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«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε Έλληνας που ζει στην Πόλη του Παναμά την εμπειρία του από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, προκαλώντας συναγερμό και ανησυχία στους κατοίκους.

Ο 41χρονος Δημήτρης Κοσμάς, ο οποίος ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα του Παναμά, μίλησε στο MEGA για τις στιγμές που ακολούθησαν τη δόνηση, περιγράφοντας την εκκένωση του κτιρίου όπου βρισκόταν, αλλά και την αγωνία για την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

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«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ηταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. όλοι πηγαμε απο τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε αρχικά.

Όπως ανέφερε, το επίκεντρο βρισκόταν σε μικρή πόλη, περίπου τρεις ώρες μακριά από την πρωτεύουσα. «Το νιωσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», είπε χαρακτηριστικά.

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, με τους κατοίκους να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να περιμένουν νεότερη ενημέρωση για την έκταση των ζημιών.

«Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακόυσει κάτι για νεκρούς», δήλωσε ο κ. Κοσμάς.

Ο ίδιος περιέγραψε και την αντίδρασή του τη στιγμή της δόνησης, όταν κάλεσε τους συναδέλφους του να εγκαταλείψουν το κτίριο με ψυχραιμία.

«Μας έδωσαν την άδεια να επιστρέψουμε στα κτίρια, αλλά είμαι στον δρόμο για να συναντήσω την οικογένειά μου. Περιμένουμε τι θα μας πουν οι Αρχές για το αν μπορούμε ή όχι να μείνουμε στα σπίτια μας απόψε», ανέφερε, εξηγώντας πως αναμένουν οδηγίες για το αν θα είναι ασφαλές να παραμείνουν στα σπίτια τους.

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Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του σεισμού και η προειδοποίηση για τσουνάμι

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) είχε δώσει αρχικά ως εκτίμηση μέγεθος 8 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε την εκτίμησή του στα 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στις ακτές χωρών της Κεντρικής Αμερικής που βρέχονται από τον Ειρηνικό, καθώς και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.

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Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπήρχε απειλή για τσουνάμι ακόμη και στη Χαβάη.

Αμέσως μετά τη δόνηση, πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια, ενώ βίντεο από τη στιγμή του σεισμού και όσα ακολούθησαν αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από την πρωτεύουσα, δεν είχαν αναφερθεί ζημιές ή θύματα στην Πόλη του Παναμά.

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Ο πρόεδρος του Παναμά μιλά για «μεγάλη καταστροφή»

Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με «μεγάλη καταστροφή», μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτιρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναφέρθηκε σε δρόμους που «κατέρρευσαν εντελώς» σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά.

Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα.

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Εικόνες και βίντεο από την καταστροφή:

A massive magnitude 7.7 earthquake struck Panama, shaking buildings more than 100 miles away and prompting evacuations, according to the U.S. Geological Survey.



Tremors were felt in Panama City, where buildings shook and people evacuated into the streets. https://t.co/46kFq5wpSV pic.twitter.com/jsr5g6uLDv Advertisement October 9, 2026

REUTERS

Más imágenes de las evacuaciones en Costa del Este, ciudad de Panamá. pic.twitter.com/eO7WZTksTC — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

En San Francisco Ciudad de Panamá, el terremoto se sintió tan fuerte que los edificios ondulaban a tal punto que el agua de las piscinas se desbordaba como lo muestro en el video que tomé desde mi casa. pic.twitter.com/T1QsMF2uuR Advertisement October 9, 2026

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS