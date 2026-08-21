Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία προκαλούν δραματική υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων στη Διώρυγα του Παναμά.

Οι αρχές μειώνουν σταδιακά τον αριθμό των καθημερινών διελεύσεων πλοίων λόγω της έλλειψης νερού στις τεχνητές λίμνες.

Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες καθώς αυξάνουν σημαντικά τους χρόνους αναμονής και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Οι υδάτινες πηγές της περιοχής παραμένουν κρίσιμες τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για την παροχή πόσιμου νερού στον τοπικό πληθυσμό.

Η διοίκηση της διώρυγας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επιβάλει επιπλέον περιορισμούς εάν οι βροχοπτώσεις παραμείνουν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα.

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Η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία μετατρέπουν τη Διώρυγα του Παναμά σε νέο «στενωπό» για το παγκόσμιο εμπόριο. Η δραματική υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων, που αποδίδεται στην επίδραση του Ελ Νίνιο, υποχρεώνει τις αρχές να περιορίσουν εκ νέου τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να διασχίζουν καθημερινά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία.

Από τις 3 Σεπτεμβρίου, οι ημερήσιες διελεύσεις θα μειωθούν από 36 σε 34 πλοία, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, στα 32.

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Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η Διώρυγα του Παναμά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του διεθνούς εμπορίου. Από τα περίπου 80 χιλιόμετρα της διώρυγας περνά σχεδόν το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, συνδέοντας τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό και εξοικονομώντας τεράστιες αποστάσεις και κόστος για τα πλοία.

Στο επίκεντρο η έλλειψη νερού

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη ναυσιπλοΐα. Η λειτουργία της διώρυγας εξαρτάται από το νερό των τεχνητών λιμνών Γκατούν και Αλαχουέλα, τα αποθέματα των οποίων έχουν υποχωρήσει λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων.

Η Αρχή της Διώρυγας προειδοποιεί ότι οι βροχοπτώσεις στη λεκάνη απορροής έχουν κινηθεί χαμηλότερα από τις προβλέψεις και ότι ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον περιορισμοί εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Το δίλημμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον Παναμά, καθώς οι ίδιες υδάτινες πηγές δεν εξυπηρετούν μόνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά παρέχουν και πόσιμο νερό σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Νέα άνοδος του κόστους για τις ναυτιλιακές

Οι περιορισμοί αναμένεται να αυξήσουν τους χρόνους αναμονής για τα πλοία που δεν έχουν εξασφαλίσει θέση μέσω κράτησης. Ήδη, η συντριπτική πλειονότητα των διελεύσεων πραγματοποιείται με προγραμματισμό, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις χωρίς κράτηση μπορούν να καταλήξουν σε δημοπρασία.

Το κόστος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα υψηλό σε περιόδους μεγάλης ζήτησης. Από επίπεδα περίπου 135.000 δολαρίων, οι προσφορές έχουν σε ακραίες περιπτώσεις εκτοξευθεί ακόμη και στα 4 εκατ. δολάρια για μία διέλευση.

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Το προηγούμενο του 2023

Η σημερινή κατάσταση θυμίζει την κρίση του 2023, όταν η έλλειψη νερού είχε οδηγήσει τη Διώρυγα να περιορίσει τις διελεύσεις από 38 σε 22 πλοία ημερησίως. Τότε, εκατοντάδες πλοία αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ενώ αρκετές εταιρείες αναγκάστηκαν να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η φετινή κρίση θα παραμείνει ελεγχόμενη ή εάν η επιδείνωση της ξηρασίας θα οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο περιορισμών.

Για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, η προειδοποίηση είναι σαφής: το νερό δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

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