Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά πρόκειται να αποφασίσει εάν η «CK Hutchinson», η εταιρεία του Χονγκ Κονγκ που διαχειρίζεται τα δύο σημεία πρόσβασης στην Διώρυγα του Παναμά , εξακολουθεί να αξίζει να το πράξει.

Αυτό είναι ένα βασικό βήμα στην διαμάχη που ξεκίνησε ο Τραμπ το πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κατασκευάσει την Διώρυγα του Παναμά αλλά δεν την παρέδωσαν ποτέ στους Κινέζους.

Υπάρχει νευρικότητα στην κορυφή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το ιρανικό καθεστώς, φίλος αν όχι σύμμαχος της Κίνας αμφιταλαντεύεται.

Mετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, το Πεκίνο αισθάνεται ότι οι επενδύσεις και η επιρροή του στη Λατινική Αμερική διατρέχουν κίνδυνο λόγω της πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σι Τζινπίνγκ διέταξε, ως εκ τούτου, την δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την υπεράσπιση των κινεζικών συμφερόντων στον Νότιο Κώνο της αμερικανικής ηπείρου, συμφέροντα που καλλιεργεί εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», του νέου Δρόμου του Μεταξιού που εκτείνεται πέρα ​​από την Ευρασία.

Η πρώτη δοκιμασία της άμεσης αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον έρχεται σύντομα.

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, η «CK Hutchinson» κέρδισε τον διαγωνισμό για τη λειτουργία των δύο λιμανιών, του Μπαλπόα στον Ειρηνικό και του Κριστομπάλ στον Ατλαντικό.

Η εταιρεία του Χονγκ Κονγκ , υπό πίεση, αποφάσισε να πουλήσει , μαζί με άλλα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής την BlackRock και την MSC (Aponte) για περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Πεκίνο αντέδρασε αμέσως, θέτοντας την «Hutchinson» υπό έρευνα, γεγονός που την ανάγκασε να εγκαταλείψει την πώληση.

Σε εκείνο το σημείο, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η οποία ήθελε να αποκαταστήσει τον έλεγχο ολόκληρης της αμερικανικής ηπείρου, ορισμένοι δικηγόροι του Παναμά και ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος εκδικάζει συναλλαγές που αφορούν κρατικά περιουσιακά στοιχεία, άσκησαν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, πιστεύοντας ότι η «Hutchinson» είχε παραβιάσει τα συμφέροντα της χώρας και είχε στερήσει από τον Παναμά έσοδα 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τόσο η «Hutchinson» όσο και το Πεκίνο υποστήριξαν ότι η έφεση είχε πολιτικά κίνητρα.

Τα προπύργια της στρατηγικής της Κίνας στη Λατινική Αμερική ήταν η Βενεζουέλα, ο Παναμάς, το Περού και η Βραζιλία.

Οι δύο πρώτες χώρες, Βενεζουέλα και Παναμάς, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Τραμπ.

Η παρέμβαση στο Περού, όπου οι Κινέζοι επενδύουν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, και στη Βραζιλία του Λούλα, ωστόσο, θα είναι πιο η δύσκολη διαπραγμάτευση για τον 47ο Αμερικανό Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύγκρουση Κίνας και Η.Π.Α. με φόντο τον Παναμά μόλις άρχισε.

