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Οι τουρκικές Αρχές ταυτοποίησαν τη συμμετοχή της σε συναλλαγές που συνδέονται με το fund της Pusula Holding.

Μαζί με τη Λαφτσί συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα που κατηγορούνται για παραβίαση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης μια πρόσφατη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας του συζύγου της συλληφθείσας, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την επιχείρηση.

Συνολικά 45 άτομα τελούν υπό προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση.

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Η Φατμαγκιούλ Φακί Λαφτσί, η οποία έγινε γνωστή στο τουρκικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor και απέκτησε το προσωνύμιο «Τουρκάλα Αντριάνα Λίμα» λόγω της ομοιότητάς της με το διάσημο μοντέλο, συνελήφθη στο πλαίσιο της νέας φάσης των ερευνών για τις ύποπτες συναλλαγές στην τουρκική κεφαλαιαγορά.

Η Λαφτσί περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που οι τουρκικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως συμμετέχοντες σε συναλλαγές που συνδέονται με το fund της Pusula Holding. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Εισαγγελίας της πόλης για οικονομικά εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων.

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Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη ο γενικός διευθυντής της Pusula Otomotiv Filo Kiralama, Νετζμετίν Ενές Τομπού, καθώς και τρεις εργαζόμενοι στην Katılımevim, οι Ενγκίν Γκεϊλάν, Νιγιαζί Ντεριντάγ και Χατζί Μπαϊράμ Αντιγιαμάν. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης ο Γιουνούς Τζαφ, εργαζόμενος στη MİEM Yapı İnşaat. Η Σελάι Τουρχάν Ιντζέ, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Katılımevim Tasarruf Finansman, αναζητείται από τις Αρχές.

Για επτά πρόσωπα που δεν είχαν προηγουμένως εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, με την κατηγορία της παραβίασης της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις συναλλαγές που φέρεται να πραγματοποίησαν οι εμπλεκόμενοι.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της επαγγελματικής σχέσης της Λαφτσί με τον σύζυγό της, επιχειρηματία Κερέμ Λαφτσί. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2019 και η πρώην παίκτρια του Survivor ανέλαβε στη συνέχεια καθήκοντα υπεύθυνης διοικητικών υποθέσεων στην KL Taahhüt İnşaat, εταιρεία του συζύγου της.

Το όνομα της Λαφτσί φέρεται να περιλαμβάνεται στον φάκελο της έρευνας υπό αυτή την ιδιότητα, καθώς σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα ήταν μεταξύ των προσώπων που πραγματοποιούσαν συναλλαγές.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει βρεθεί μια εταιρική μεταβίβαση που πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από τις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Κερέμ Λαφτσί φέρεται να μεταβίβασε τις μετοχές της KL Taahhüt İnşaat σε πρόσωπο με τα αρχικά Y.D. Μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο και η εταιρεία απέκτησε έναν μοναδικό μέτοχο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές που να συνδέει τη συγκεκριμένη μεταβίβαση με τη δικαστική έρευνα.

Οι νέες συλλήψεις έρχονται ενώ η ευρύτερη έρευνα για συναλλαγές στην τουρκική κεφαλαιαγορά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι 19 από τους 21 υπόπτους που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης προφυλακίστηκαν, με τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ερευνών να ανέρχεται πλέον σε 45.

Με πληροφορίες από τη Milliyet

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