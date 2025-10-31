Ο Αμπού Λούλου, ο «χασάπης» του Σουδάν, όπως είναι το παρατσούκλι του, μέλος του επίσημου στρατού της χώρας, συνελήφθη από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Το πραγματικό όνομα του συλληφθέντα είναι Αλ-Φατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, Ταξίαρχος στον επίσημο στρατό του Σουδάν και έγινε ιδιαίτερα γνωστός έπειτα από ένα βίντεο στα social media, που τον δείχνει να καυχιέται για τον θάνατο περισσότερων από 2.000 αθώων πολιτών.

BREAKING NEWS: Sudan 🇸🇩 RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral videos from El Fasher. pic.twitter.com/3DGkxmr33b — African Hub (@AfricanHub_) October 30, 2025

Σε ένα δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπού Λούλου καταγράφηκε να ειρωνεύεται και τελικά να σκοτώνει εν ψυχρώ πιλίτες, στην πόλη Ελ Φασέρ, στο δυτικό Σουδάν.

#BREAKING🔸 🇸🇩 RSF Commander "Issa Abu Lulu" boasts of executing 15+ civilians at point-blank in El Fasher, SW Sudan. More footage of his atrocities emerging. #SudanGenocide #StopRSF #ElFasher pic.twitter.com/IW6Q90le7o — Twilight (@TwilightDewy) October 27, 2025

Ο «χασάπης» ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, στο TikTok είχε μάλιστα περισσότερους από 187.000 ακόλουθους, ενώ σε διάφορα βίντεο που δημοσίευε, επιδείκνυε το έμβλημα του στρατού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ζήτησε από έναν άνδρα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου, να αποκαλύψει την τοποθεσία ενός ηγέτη, ο οποίος ανήκε στην αντίπαλη μεραρχία πεζικού. Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2025 και όταν ο άνδρας αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει πληροφορίες, έβγαλε το πιστόλι και τον εκτέλεσε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο X ο RSF, μια παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμάει τον επίσημο στρατό με στόχο τον έλεγχο της χώρας, ο «χασάπης» φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε φυλακή στο Βόρειο Νταρφούρ για «εγκλήματα που συνέβησαν κατά την διάρκεια της απελευθέρωσης» του Ελ-Φασέρ.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.



The… pic.twitter.com/ibRPxj0INj — TabZ (@TabZLIVE) October 30, 2025

Εκατοντάδες νεκροί στο Σουδάν – Καταγγελίες για ομαδικούς βιασμούς

Την ίδια στιγμή, ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι στην πόλη Ελ Φασέρ, στο δυτικό Σουδάν, έχουν σημειωθεί εκατοντάδες εκτελέσεις πολιτών και άοπλων μαχητών, από την παραστρατιωτική οργάνωση RSF.

Η πόλη, έπειτα από μακρά «πολιορκία», έπεσε την Κυριακή (26/10) στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. «Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των πολιτών, αλλά και εκείνων που έπεσαν νεκροί στο πεδίο μάχης, κατά την διάρκεια της επίθεσης του RSF, ανέρχεται σε εκατοντάδες», τόνισε ο Σέιφ Μαγκάνγκο, εκπρόσωπος στο γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η παραστρατιωτική οργάνωση έχει απορρίψει στο παρελθόν τις συγκεκριμένες κατηγορίες, απαντώντας επίσης με κατηγορίες κατά του σουδανικού στρατού.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη εν μέσω του χάους, με τον Μανγκάνγκο να αναφέρει ότι το γραφείο έλαβε καταγγελίες από εργαζομένους σε ανθρωπιστικές αποστολές, πως τουλάχιστον 25 γυναίκες υπέστησαν ομαδικό βιασμό από μαχητές των RSF που εισήλθαν σε καταφύγιο εκτοπισμένων, κοντά στο πανεπιστήμιο.

(Με πληροφορίες από Reuters)

