Σοκαριστικό νέο βίντεο από το Σουδάν δείχνει ένοπλες άνδρες να πυροβολούν αθώους πολίτες στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φασέρ.

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην πόλη χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική βοήθεια.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και πείνας, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) ανέλαβαν τον έλεγχο του Ελ Φασέρ στις 26 Οκτωβρίου, εκδιώκοντας το τελευταίο προπύργιο του στρατού στην περιοχή του Δυτικού Νταρφούρ του Σουδάν.

Στις ημέρες που ακολούθησαν την κατάληψη της πόλης, οι επιζώντες ανέφεραν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας αντάρτης μαχητής φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα σε ένα χωράφι, ενώ κάνει το σήμα της ειρήνης προς την κάμερα.

Αφού σκότωσε τον άνδρα, ο παραστρατιωτικός οπλοφόρος χαμογέλασε και πόζαρε με έναν συνάδελφο μαχητή προς την κάμερα.

