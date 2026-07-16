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Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα της Βίβλου στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Οι δύο πολίτες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους.

Πρόκειται για τη Βικτόρια Σεργκέγεβνα Φιλόνοβα και τον Ιγκόρ Αντρέεβιτς Φιλόνοφ, οι οποίοι βρίσκονταν στην Τουρκία ως τουρίστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εισήλθαν στην Αγία Σοφία και άρχισαν να διαβάζουν μεγαλόφωνα αποσπάσματα της Βίβλου, μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από το προσωπικό ασφαλείας του μνημείου.

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Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από το ρωσικό προξενείο, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις τουρκικές αρχές όσο και με τους δικηγόρους των δύο κρατουμένων.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό υπό το πρίσμα του άρθρου 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή της κοινής γνώμης».

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως ένα έτος. Στην περίπτωση αλλοδαπών, η ποινική διαδικασία μπορεί να συνοδευτεί και από απέλαση, εφόσον κριθεί ότι η πράξη ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια τάξη.