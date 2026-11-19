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Mία δημοσιογράφος του Bloomberg αποκλείστηκε από την ιστορική τριμερή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού μια ερώτηση φέρεται να ενόχλησε τους Κινέζους αξιωματούχους.

Το Fox News αναφέρει ότι η δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε «δείξει προδοσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες» κατά τη συνάντησή του με τον Σι.

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Οι Κινέζοι αξιωματούχοι φέρεται να θεωρούν αγενές το να φωνάζει κάποιος ερωτήσεις στους ηγέτες, αλλά ο Λευκός Οίκος τώρα πιέζει να επανέλθει η πρόσβαση του δημοσιογράφου πριν από τις κρίσιμες τριμερείς συνομιλίες.

NEW: A Bloomberg reporter could be barred from President Trump’s historic trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin after a question reportedly upset Chinese officials. @BillMelugin_ reports the journalist asked Trump whether Nvidia CEO Jensen Huang had been “disloyal to the United States” during his bilateral meeting with Xi. Chinese officials reportedly consider it rude to shout questions at world leaders, but the White House is now pushing to restore the reporter’s access ahead of the high-stakes three-way talks. Stream FOX News on FOX One for the latest on Trump’s Asia tour: https://t.co/5K9DQ4E64T November 19, 2026