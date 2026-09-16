Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος μετέφερε τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει επίσημα τους λόγους της συγκεκριμένης απόφασης.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η φορολογία δεν αποτελεί τον μοναδικό ή καθοριστικό παράγοντα για τη μετακίνηση εύπορων ατόμων και επιχειρήσεων προς την Αθήνα.

Σημαντικό ρόλο στις επιλογές των επιχειρηματιών διαδραματίζουν παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής, το επιχειρηματικό οικοσύστημα, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Παρά την κατάργηση των προνομίων για τους non-doms στη Βρετανία, τα δεδομένα δείχνουν ότι η φυγή των πλούσιων κατοίκων δεν έχει τη μαζική διάσταση που συχνά περιγράφεται.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τους λόγους πίσω από την απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, αναζητά το Bloomberg, το οποίο εκτιμά ότι η φορολογία δεν αποτελεί τον καθοριστικό λόγο για αυτή τη «φυγή».

Όπως αναφέρεται, η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθετη καθώς η φορολογία επηρεάζει ασφαλώς τις αποφάσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αλλά σπάνια αποτελεί τον μοναδικό ή ακόμη και τον αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης.

Advertisement

Advertisement

Στην περίπτωση του Κρις Ρόκος, μάλιστα, ο ίδιος δεν έχει δημοσιοποιήσει τους λόγους της μετακίνησής του. Η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα και το σχέδιο δημιουργίας γραφείου στην Αθήνα έχουν γίνει γνωστά μέσω των ΜΜΕ, ενώ εκπρόσωπος της Rokos Capital Management δεν σχολίασε σχετικά.

Το Bloomberg παραθέτει και τα πραγματικά δεδομένα για τους λεγόμενους non-doms. Με βάση τους επίσημους αριθμούς, οι non doms καταγράφουν τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις, γεγονός που δεν συνάδει με την εικόνα μιας μαζικής φυγής των εύπορων κατοίκων.

Τη χρονιά πριν από την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, περίπου 9.000 non-doms εγκατέλειψαν τη Βρετανία, αλλά την ίδια στιγμή περίπου 8.600 νέοι εγκαταστάθηκαν στη χώρα. Με άλλα λόγια, η καθαρή μεταβολή ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη που υποδηλώνουν οι εντυπωσιακοί τίτλοι περί «wealth exodus».

Το Bloomberg υπενθυμίζει και μια σημαντική αλλαγή του 2017, όταν αυξήθηκε ουσιαστικά το φορολογικό βάρος για ορισμένους non-doms. Έρευνα ακαδημαϊκών του London School of Economics, βασισμένη σε ανωνυμοποιημένα φορολογικά δεδομένα, κατέληξε –όπως αναφέρει το άρθρο– ότι όσοι επιβαρύνθηκαν περισσότερο ήταν μόλις 0,2% πιθανότερο να εγκαταλείψουν τη Βρετανία. Και, ακόμη πιο ενδιαφέρον, όσοι παρέμειναν στη χώρα αύξησαν την εργασία και το εισόδημά τους, ενώ επένδυσαν λιγότερα κεφάλαια στο εξωτερικό.

H ιστορία του Κρις Ρόκος

Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, που διαχειρίζεται περίπου 22 δισ. δολάρια, πλήρωσε σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις περίπου 330 εκατ. λίρες σε φόρους το προηγούμενο έτος, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των μεγαλύτερων μεμονωμένων φορολογουμένων της Βρετανίας.

Ο Rokos είχε εισόδημα περίπου 477 εκατ. λιρών το 2025. Εάν εφαρμοζόταν ένας απλός φορολογικός συντελεστής 30% σε αυτό το ποσό, η επιβάρυνση θα ήταν περίπου 143 εκατ. λίρες. Σύμφωνα με το Bloomberg, μέρος του πραγματικού φορολογικού λογαριασμού των 330 εκατ. λιρών συνδέεται με φόρους της εταιρείας και των εργαζομένων της και όχι αποκλειστικά με τον προσωπικό φόρο εισοδήματος του Ρόκος.

Advertisement

Το Bloomberg τονίζει ακόμα, ότι τα φορολογικά ποσοστά για τους πολύ πλούσιους Βρετανούς μπορεί να είναι χαμηλότερα ακόμη και από εκείνα των Ελλήνων εργαζομένων που βασίζονται κυρίως σε μισθούς, επειδή μεγάλο μέρος των εισοδημάτων των εύπορων προέρχεται από κέρδη επιχειρήσεων και κεφαλαιακά κέρδη.

Είναι η Αθήνα ο νέος φορολογικός παράδεισος;

Στην Ελλάδα, το καθεστώς για εύπορους νέους φορολογικούς κατοίκους προβλέπει κατ’ αποκοπή επιβάρυνση 100.000 ευρώ ετησίως για εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για περίοδο έως 15 ετών. Αν και είναι ισχυρό κίνητρο, το Bloomberg υποστηρίζει ότι θα ήταν λάθος να θεωρηθεί πως κάθε μετακίνηση προς την Αθήνα αποτελεί απλώς φορολογική «απόδραση».

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ευρύτερη κινητικότητα των hedge funds γύρω από την ελληνική πρωτεύουσα. Η Millennium Management, για παράδειγμα, σχεδιάζει γραφείο στην Αθήνα, ενώ η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει στελέχη του asset management όχι μόνο μέσω της φορολογίας αλλά και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μόνιμη επιχειρηματική παρουσία.

Advertisement

Το βασικό αντεπιχείρημα του Bloomberg είναι ότι ο φορολογικός συντελεστής αποτελεί μόνο ένα μέρος της απόφασης. Για τους πολύ εύπορους έχουν την ίδια βαρύτητα η οικογένεια, τα σχολεία, οι φίλοι, οι υπηρεσίες, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής και το επιχειρηματικό οικοσύστημα. Για τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας: το Λονδίνο εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις χρηματοοικονομικού ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο φορολογικό σύμβουλο Dan Neidle, περίπου 10% των εξαιρετικά εύπορων πελατών του εγκαταλείπουν τη Βρετανία ως αντίδραση στην κατάργηση των προνομίων των non-doms.

Για αρκετούς ακόμα όμως, όμως, μεγαλύτερο ζήτημα από τον φόρο εισοδήματος είναι η μεταφορά των παγκόσμιων περιουσιακών τους στοιχείων στο πεδίο του βρετανικού φόρου κληρονομιάς. Άλλοι ανησυχούν περισσότερο για την αβεβαιότητα γύρω από τους κανόνες μετανάστευσης, τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους συγγενείς ή ακόμη και για ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας.

Advertisement