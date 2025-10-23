Σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες - Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskiy συμμετέχει σε συνέντευξη Τύπου την ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο 23 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες

Κάθε σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να ξεκινά με εκεχειρία, με τις διαπραγματεύσεις να ακολουθούν, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επίσης, απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ανταλλαγής εδαφών με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», και επανέλαβε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος για την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις έγιναν εν μέσω προσπαθειών των Ευρωπαίων ηγετών να βρουν λύση για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια από τις αρχές του 2026.

«Η συζήτηση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν καλή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαια αυτά πρέπει να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή όπλων της Ουκρανίας και την προμήθεια όπλων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Έχουμε τεχνολογίες που οι Ευρωπαίοι δεν έχουν λόγω του πολέμου», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης, προσθέτοντας: «Θα τις μοιραστούμε και θα κάνουμε συμπαραγωγή».

Ο Ουκρανός ηγέτης σημείωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι το πιο βασικό κομμάτι του αμυντικού εξοπλισμού, αλλά ότι τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και οι πύραυλοι είναι επίσης σημαντικά. «Θα τα αυξήσουμε σε περίπτωση που έχουμε πρόσθετα χρήματα» είπε.

«Η Ρωσία, που έφερε τον πόλεμο στη χώρα μας, πρέπει να πληρώσει το τίμημα», δήλωσε επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό εργαλείο πίεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα «φοβάται» την απόφαση της ΕΕ, η οποία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς οι οποίοι φτάνουν τα 3.000 χιλιόμετρα, εκφράζοντας όμως αμφιβολίες για την παροχή πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να χάνει την ελπίδα του.

Όπως τόνισε, έπειτα από σχετική ερώτηση, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτο, τελικά όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε το ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στη Ουγγαρία αλλά και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα, οπότε, σχολίασε, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει με τους πυραύλους.

Την ώρα της συνέντευξής Τύπου το Συμβούλιο συνεδρίαζε για να αποφασίσει αναφορικά με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άτοκο δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με χρηματοδότηση από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο όμως προκαλεί αντιδράσεις και προβληματισμούς μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Βέλγος Πρωθυπουργός, εκφράζοντας ανησυχίες λόγω της διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων μέσω του Euroclear, που έχει έδρα τις Βρυξέλλες, ζήτησε «σαφή νομική κάλυψη» και «δίκαιο επιμερισμό κινδύνων» μεταξύ των κρατών-μελών, απειλώντας να μπλοκάρει την απόφαση αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.

Ευρωπαϊκές πηγές προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της ευρωζώνης, με φόβους ότι «σε διάφορα μέρη του κόσμου θα πουν ‘μη δίνετε τα λεφτά σας στην Ευρώπη γιατί είναι αφερέγγυοι’». Η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ και με τη συμμετοχή της επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Όσον αφορά το φημολογούμενο σχέδιο ειρήνης 12 σημείων, ο Ζελένσκι ότι «δεν το γνωρίζει», και προειδοποίησε για τον κίνδυνο προτάσεων εκ μέρους της Ρωσίας.

«Αν η Ρωσία θέλει διάλογο, είμαστε έτοιμοι», είπε, επικρίνοντας την πρόσφατη επίθεση σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο. «Ο μεγαλύτερος στρατός στον κόσμο χτύπησε ένα νηπιαγωγείο» είπε για να προσθέσει πως πράξεις σαν και αυτή δεν υποδεικνύουν μια χώρα που επιζητεί ειρήνη.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ρόλο της Κίνας, υποστήριξε ότι το Πεκίνο δεν επιθυμεί ισχυρή Ουκρανία, ούτε ενότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, προτιμώντας να ενισχύει τη Ρωσία. Η δήλωση έρχεται μετά την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει 12 κινεζικές οντότητες στη μαύρη λίστα για παροχή απαγορευμένων υλικών στη Ρωσία.

Τέλος ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι η Ουκρανία ζητά απτή υποστήριξη και μια διαδικασία ειρήνης που θα βασίζεται σε εκεχειρία, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για εδαφικές παραχωρήσεις ζητώντας μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, για να αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

