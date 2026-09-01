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Κατά την άφιξή του, η φρουρά του απομάκρυνε βίαια έναν φωτογράφο που παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας πλησιάζοντας το κόκκινο χαλί.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την αυστηρότητα των μέτρων ασφαλείας του Κινέζου ηγέτη.

Η πρωτεύουσα του Κιργιστάν φιλοξενεί ηγέτες από διάφορες χώρες για τη Σύνοδο και τους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων που διεξάγονται παράλληλα.

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Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε κατά την άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Μπισκέκ, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, με φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν λάβει θέσεις σε ειδικά καθορισμένο χώρο προκειμένου να καταγράψουν την επίσημη τελετή υποδοχής.

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Κάποια στιγμή, όμως, ένας από τους φωτογράφους φαίνεται πως πέρασε προς το κόκκινο χαλί και βρέθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τον Σι Τζινπίνγκ, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η προσωπική φρουρά του Κινέζου προέδρου αντέδρασε αμέσως, με τον τρόπο που επέλεξε να απομακρύνει τον φωτογράφο να προκαλεί εντύπωση.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες της ασφάλειας να κατευθύνονται προς τον φωτογράφο, να τον πιάνουν και να τον απομακρύνουν από το κόκκινο χαλί, σχεδόν σηκώνοντάς τον. Όλα συνέβησαν μπροστά στους παρευρισκόμενους και τις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ το βίντεο από το περιστατικό άρχισε σύντομα να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇨🇳 A photographer got a little too close to Xi Jinping during his arrival in Bishkek.



Xi’s security detail solved the problem rather efficiently.



The man's in Kyrgyzstan for the 2026 Shanghai Cooperation Organization summit and a state visit.



Seems like the acceptable distance… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Η σκηνή έδωσε αφορμή για σχόλια σχετικά με τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που συνοδεύουν τον Κινέζο πρόεδρο, με την απόσταση από τον Σι να φαίνεται πως υπολογίζεται μέχρι και σε εκατοστά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Μπισκέκ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματικής δραστηριότητας, φιλοξενώντας ηγέτες από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και άλλες χώρες που συμμετέχουν στον SCO.

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Η πρωτεύουσα του Κιργιστάν έχει φορέσει τα γιορτινά της για την υποδοχή των ξένων ηγετών, με σημαίες και εμβλήματα της Συνόδου στους δρόμους, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τελετές υποδοχής με κόκκινα χαλιά, εθνικές σημαίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο Μπισκέκ έφτασαν μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Συνόδου, αλλά και στους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων.

Τα παραδοσιακά αγωνίσματα των Νομάδων

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Νομάδων αποτελούν διεθνή αθλητική διοργάνωση αφιερωμένη σε παραδοσιακά αθλήματα και αγωνιστικές πρακτικές που συνδέονται με τους νομαδικούς λαούς της Κεντρικής Ασίας και άλλων περιοχών.

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Η διοργάνωση έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2014 στο Κιργιστάν, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της χώρας, και έκτοτε πραγματοποιείται ανά διαστήματα σε διαφορετικές χώρες.

Βασικός στόχος των Αγώνων είναι η ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των νομαδικών λαών μέσα από παραδοσιακά αθλήματα και αγωνιστικές δραστηριότητες.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

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