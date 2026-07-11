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Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε την αναβολή της διαδικασίας για μία εβδομάδα με στόχο τη συνεννόηση, ωστόσο η πρότασή του δεν έγινε δεκτή.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η σύγκληση αποτελεί καταστατική υποχρέωση και τόνισε πως το κόμμα πρέπει να διατηρήσει τον πολιτικό του ρόλο.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να αποτελούν βάση για τη στρατηγική ενός κόμματος της Αριστεράς.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης, με την περιορισμένη φυσική παρουσία στελεχών να αναδεικνύει την εσωτερική κρίση που αντιμετωπίζει ο πολιτικός φορέας.

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Τελικά, ούτε καν με μια οριακή και αδιαμφισβήτητη καταστατική συμμετοχή κατάφερε να ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε το γενναίο «σπρώξιμο» του Zoom, ώστε η πλευρά των Νίκου Παππά, Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου να ανακοινώσει ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μελών και ότι η συνεδρίαση μπορούσε να αρχίσει.

Η εικόνα, πάντως, στο ξενοδοχείο του Μεταξουργείου ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη ενός κόμματος που επιχειρεί να πείσει ότι παραμένει όρθιο, ενωμένο και λειτουργικό. Οι άδειες καρέκλες ήταν πολλές και τα μέλη που προσήλθαν αυτοπροσώπως ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής.

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Οι αριθμοί που μεταδόθηκαν διέφεραν. Από την πλευρά των διοργανωτών έγινε λόγος για περίπου 50 έως 80 στελέχη στην αίθουσα και για δεκάδες ακόμη συνδεδεμένα μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ίδια πλευρά υποστήριξε ότι συνολικά ξεπεράστηκε το όριο των 135 μελών που απαιτούνταν για την απαρτία. Πρόκειται, όμως, για απαρτία που ανακοινώθηκε από εκείνους που επέμεναν να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και η οποία στηρίχθηκε αποφασιστικά στις συνδέσεις μέσω Zoom.

Η πρόταση Ξανθόπουλου για αναβολή

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί χρέη προεδρεύοντος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, επιχείρησε να προσφέρει μια διέξοδο.

Πρότεινε να αναβληθεί η συνεδρίαση για μία εβδομάδα και να προηγηθεί τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία, ώστε να αποφευχθεί ο πλήρης δυϊσμός και να υπάρξει μια στοιχειώδης προσπάθεια συνεννόησης. Η πρότασή του, ωστόσο, δεν σταμάτησε τη διαδικασία και άνοιξε κατάλογος ομιλητών.

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται»

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν αποτελούσε επιλογή μιας ομάδας στελεχών, αλλά καταστατική υποχρέωση.

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Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αναστέλλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται και δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο», ενώ επέμεινε ότι το κόμμα πρέπει να είναι παρόν στις επόμενες εκλογές και να προχωρήσει με συλλογική ηγεσία και πλήρη λειτουργία των καταστατικών του οργάνων.

Παράλληλα, άφησε καθαρές αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα και ότι όποιος θέλει να τον συναντήσει μπορεί να το κάνει μόνο μέσω προσωπικής διαπραγμάτευσης.

«Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι συνεργασίες δεν είναι δυνατόν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές συνεννοήσεις.

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Το Zoom δεν κρύβει την πολιτική εικόνα

Όσο κι αν χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία για να συμπληρωθούν οι αριθμοί, δεν μπορεί να κρυφτεί η ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με μια εικόνα που δεν είχε προηγούμενο: ελάχιστα στελέχη στην αίθουσα, αμφισβήτηση της διαδικασίας, δύο διαφορετικά κέντρα αποφάσεων και ένα κόμμα που συζητά πλέον όχι πώς θα διεκδικήσει την εξουσία, αλλά πώς θα αποφύγει την πλήρη διάλυση.

Οι άδειες καρέκλες ήταν το πραγματικό πολιτικό μήνυμα της συνεδρίασης. Και αυτό δεν διορθώνεται με κανένα Zoom.

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