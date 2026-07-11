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Η επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών σχετικά με τη νομιμότητα και τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπου ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναδεικνύεται σε πρόσωπο-κλειδί για τη διατήρηση μιας στοιχειώδους θεσμικής ισορροπίας.

Οι συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών ενισχύουν την αβεβαιότητα για το μέλλον του κόμματος και τη στρατηγική του φυσιογνωμία.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής παρέμβασης από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και τους νέους συσχετισμούς.

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Η παραίτηση Φάμελλου δεν έβαλε τέλος στην εσωκομματική κρίση, αλλά άνοιξε νέο κύκλο σύγκρουσης. Το βλέμμα στρέφεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπου ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναδεικνύεται σε πρόσωπο-κλειδί, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εξελίσσεται σε πεδίο αναμέτρησης για τον έλεγχο του κόμματος.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν αποκλιμάκωσε την κρίση στην Κουμουνδούρου, αλλά φαίνεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις. Το κόμμα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με δύο παράλληλες μάχες: τη θεσμική, για το ποιος έχει το δικαίωμα να κινήσει τις διαδικασίες της επόμενης ημέρας, και την πολιτική, για το ποιος θα έχει τελικά τον έλεγχο του εναπομείναντος κομματικού και κοινοβουλευτικού μηχανισμού.

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Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι και λίγες ώρες πριν από την έναρξή της υπήρχαν αντικρουόμενες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της εσωτερικής αποσύνθεσης. Από τη μία πλευρά η Αναστασία Σαπουνά υποστήριζε ότι η συνεδρίαση έχει αναβληθεί, ενώ από την άλλη ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη επέμεναν ότι κανείς δεν έχει αρμοδιότητα να την ακυρώσει και ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στα κομματικά όργανα. Πολιτικά στελέχη εκτιμούν ότι το πραγματικό κέντρο βάρους μεταφέρεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εκεί όπου οι αριθμητικοί συσχετισμοί δεν ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνους της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ως προεδρεύων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θεωρείται από αρκετούς βουλευτές πρόσωπο που μπορεί να εξασφαλίσει μια στοιχειώδη θεσμική ισορροπία μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εισηγούνται να παραμείνει προσωρινά στον ρόλο του, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις και ενδεχόμενη διάσπαση.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι αποχωρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί κλίμα αναμονής, καθώς αρκετά στελέχη εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, περιμένοντας να διαπιστώσουν αν θα υπάρξει πολιτική διέξοδος ή αν το κόμμα θα εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας. Πρόκειται για μια εικόνα που δύσκολα αναστρέφεται άμεσα, καθώς η κρίση δεν αφορά μόνο πρόσωπα αλλά και τη στρατηγική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ερώτημα που πλανάται είναι ποιος θα αναλάβει να οδηγήσει το κόμμα μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας και κυρίως αν θα υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση ώστε να μη βαθύνουν ακόμη περισσότερο τα εσωτερικά ρήγματα.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρωτοβουλιών από τον Αλέξη Τσίπρα σε μεταγενέστερο χρόνο. Πολλοί συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν ότι δεν πρόκειται να κινηθεί βιαστικά, αλλά θα παρακολουθήσει πρώτα τη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών, ιδιαίτερα εφόσον συνεχιστούν οι αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών. Το αν και πότε θα επιλέξει να παρέμβει αποτελεί έναν ακόμη άγνωστο παράγοντα στην ήδη εξαιρετικά σύνθετη εξίσωση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ίσως στη δυσκολότερη καμπή της ιστορίας του μετά την απώλεια της διακυβέρνησης. Και η σημερινή Κεντρική Επιτροπή, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί, δεν θα κρίνει μόνο διαδικαστικά ζητήματα. Θα αποτελέσει ένα πρώτο τεστ για το αν το κόμμα μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως ενιαία πολιτική δύναμη ή αν η πορεία προς νέες αποχωρήσεις και βαθύτερες ανακατατάξεις είναι πλέον μη αναστρέψιμη.