Την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης» η οποία διέπραξε πράξεις που ενδέχεται να πληρούν το νομικό κριτήριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας υποδηλώνουν τα εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, όπως δήλωσε μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Guardian.

justice.gov

Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται στα αρχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν μέσα σε πλαίσιο υπεροψίας, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού.

Advertisement

Advertisement

Υπογράμμισαν ακόμη ότι τα εγκλήματα αυτά έχουν να κάνουν με εμπορευματοποίηση και αποανθρωποποίηση γυναικών και κοριτσιών, ενώ η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διασυνοριακή εμβέλειά τους μπορεί να πληρούν το νομικό κριτήριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι καταγγελίες απαιτούν ανεξάρτητη, πλήρη και αμερόληπτη έρευνα, καθώς και διερεύνηση του πώς ήταν δυνατόν αυτά τα εγκλήματα να διαπράττονται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Reuters

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχία για σοβαρές παραλείψεις και εσφαλμένη λογοκρισία που αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων, με περισσότερα από 1.200 θύματα να ταυτοποιούνται στα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί.

«Η διστακτικότητα να αποκαλυφθεί πλήρως η πληροφορία ή να διευρυνθεί η έρευνα έχει αφήσει πολλές επιζώσες να αισθάνονται ότι τραυματίζονται ξανά και ότι εκτίθενται σε αυτό που περιγράφουν ως “θεσμική χειραγώγηση”», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

(Με πληροφορίες από Guardian)