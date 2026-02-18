Την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης» η οποία διέπραξε πράξεις που ενδέχεται να πληρούν το νομικό κριτήριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας υποδηλώνουν τα εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, όπως δήλωσε μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Guardian.
Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται στα αρχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν μέσα σε πλαίσιο υπεροψίας, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού.
Υπογράμμισαν ακόμη ότι τα εγκλήματα αυτά έχουν να κάνουν με εμπορευματοποίηση και αποανθρωποποίηση γυναικών και κοριτσιών, ενώ η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διασυνοριακή εμβέλειά τους μπορεί να πληρούν το νομικό κριτήριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι καταγγελίες απαιτούν ανεξάρτητη, πλήρη και αμερόληπτη έρευνα, καθώς και διερεύνηση του πώς ήταν δυνατόν αυτά τα εγκλήματα να διαπράττονται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχία για σοβαρές παραλείψεις και εσφαλμένη λογοκρισία που αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων, με περισσότερα από 1.200 θύματα να ταυτοποιούνται στα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί.
«Η διστακτικότητα να αποκαλυφθεί πλήρως η πληροφορία ή να διευρυνθεί η έρευνα έχει αφήσει πολλές επιζώσες να αισθάνονται ότι τραυματίζονται ξανά και ότι εκτίθενται σε αυτό που περιγράφουν ως “θεσμική χειραγώγηση”», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.
(Με πληροφορίες από Guardian)