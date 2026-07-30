Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ελληνικά νησιά αποτελούν εδώ και δεκαετίες δημοφιλή κινηματογραφικά σκηνικά για μεγάλες διεθνείς παραγωγές, προβάλλοντας την αυθεντική ομορφιά της χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εμβληματικές ταινίες, όπως το «Mamma Mia!» στη Σκόπελο και το «Απέραντο Γαλάζιο» στην Αμοργό, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική προβολή και την παγκόσμια αναγνώριση πολλών νησιωτικών προορισμών.

Η επιλογή ελληνικών τοπίων από καταξιωμένους σκηνοθέτες για ταινίες δράσης, μυστηρίου και ρομαντισμού αποδεικνύει ότι τα φυσικά σκηνικά των νησιών προσφέρουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η κινηματογραφική προβολή λειτουργεί ως μια ανεκτίμητη διαφήμιση, καθώς η φύση και η αρχιτεκτονική των νησιών καθιστούν περιττή τη χρήση τεχνητών σκηνικών στις περισσότερες παραγωγές.

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Δεν είναι μόνο οι παραλίες, τα λευκά σπίτια και το γαλάζιο της θάλασσας. Τα ελληνικά νησιά έχουν καταφέρει εδώ και δεκαετίες να πρωταγωνιστούν σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του κόσμου, λειτουργώντας ως φυσικά σκηνικά που δύσκολα μπορούν να βρεθούν αλλού στον πλανήτη.

Η πρόσφατη διεθνής διάκριση της Σκοπέλου, η οποία συμπεριλήφθηκε στις κορυφαίες κινηματογραφικές ταξιδιωτικές εμπειρίες παγκοσμίως χάρη στο «Mamma Mia!», επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μαγνήτη για το παγκόσμιο σινεμά.

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Από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα, δεκάδες σκηνοθέτες, βραβευμένοι με Όσκαρ, επέλεξαν ελληνικά νησιά για να αφηγηθούν ιστορίες αγάπης, πολέμου, περιπέτειας και κατασκοπείας.

Σκόπελος – «Mamma Mia!» (2008)

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική διαφήμιση που γνώρισε ποτέ ελληνικό νησί.

Η Σκόπελος έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στο μιούζικαλ «Mamma Mia!».

Πρωταγωνιστές

Μέριλ Στριπ

Πιρς Μπρόσναν

Κόλιν Φερθ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Αμάντα Σέιφριντ

Ντόμινικ Κούπερ

Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, όπου γυρίστηκε ο γάμος της ταινίας, μετατράπηκε σε ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Ελλάδας, ενώ σημαντικά γυρίσματα έγιναν και στη γειτονική Σκιάθο. Το νησί γνώρισε εκρηκτική αύξηση επισκεπτών μετά την προβολή της ταινίας.

Κεφαλονιά – «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» (2001)

Η πολεμική ερωτική ιστορία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Λουί ντε Μπερνιέρ έκανε γνωστή την Κεφαλονιά σε εκατομμύρια θεατές.

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Πρωταγωνιστές

Νίκολας Κέιτζ

Πενέλοπε Κρουζ

Τζον Χερτ

Κρίστιαν Μπέιλ

Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Αργοστόλι, στη Σάμη, στην Άσσο και στην παραλία Αντίσαμος.

Ρόδος – «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» (1961)

Ένα από τα μεγαλύτερα πολεμικά φιλμ όλων των εποχών.

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Πρωταγωνιστές

Γκρέγκορι Πεκ

Ντέιβιντ Νίβεν

Άντονι Κουίν

Η Ρόδος φιλοξένησε πολλές σκηνές της ταινίας, ενώ το εντυπωσιακό της τοπίο αποτέλεσε ιδανικό σκηνικό για την κινηματογραφική αναπαράσταση των Δωδεκανήσων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ρόδος – «Escape to Athena» (1979)

Άλλη μία διεθνής παραγωγή που αξιοποίησε τη μεσαιωνική πόλη και τα φυσικά τοπία του νησιού.

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Πρωταγωνιστές

Ρότζερ Μουρ

Τέλι Σαβάλας

Ντέιβιντ Νίβεν

Στέφανι Πάουερς

Σόνι Μπόνο

Ύδρα – «Το Παιδί και το Δελφίνι» (Boy on a Dolphin, 1957)

Η ταινία που ουσιαστικά σύστησε την Ελλάδα στη μεταπολεμική Αμερική.

Πρωταγωνιστές

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Σοφία Λόρεν

Άλαν Λαντ

Κλίφτον Γουέμπ

Η Ύδρα έγινε σύμβολο αυθεντικής ελληνικής ομορφιάς, ενώ η Σοφία Λόρεν τραγούδησε το περίφημο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη».

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Κέρκυρα – «For Your Eyes Only» (1981)

Ο Τζέιμς Μποντ ταξίδεψε στην Κέρκυρα.

Πρωταγωνιστές

Ρότζερ Μουρ

Καρόλ Μπουκέ

Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην παλιά πόλη, στο Αχίλλειο και στις πανέμορφες ακτές του νησιού.

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Αμοργός – «Απέραντο Γαλάζιο» (Le Grand Bleu, 1988)

Η ταινία του Λικ Μπεσόν έκανε γνωστή διεθνώς την Αμοργό.

Πρωταγωνιστές

Ζαν Μαρκ Μπαρ

Ζαν Ρενό

Ροζάνα Αρκέτ

Η παραλία της Αγίας Άννας και το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας έγιναν παγκόσμια τουριστικά σύμβολα.

Σαντορίνη – «Summer Lovers» (1982)

Πολύ πριν τα social media, η Σαντορίνη είχε γίνει κινηματογραφικός μύθος.

Πρωταγωνιστές

Πίτερ Γκάλαχερ

Ντάριλ Χάνα

Βάλερι Κουένεσεν

Η καλντέρα, η Οία και τα λευκά σπίτια έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Μύκονος – «Shirley Valentine» (1989)

Η βρετανική επιτυχία που έκανε τη Μύκονο συνώνυμο της ανεμελιάς.

Πρωταγωνίστρια

Πολίν Κόλινς

Η ταινία συνέβαλε σημαντικά στην τουριστική εκτόξευση του νησιού τη δεκαετία του ’90.

Σκιάθος – Συμπρωταγωνίστρια του «Mamma Mia!»

Αν και η Σκόπελος πήρε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, σημαντικό μέρος των σκηνών γυρίστηκε και στη Σκιάθο, ιδιαίτερα στο παλιό λιμάνι και στις παραλίες της.

Κρήτη – «Zorba the Greek» (1964)

Αν και δεν πρόκειται για νησί που «ανακαλύφθηκε» από την ταινία, το φιλμ του Μιχάλη Κακογιάννη χάρισε στην Κρήτη μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Ελλάδας.

Πρωταγωνιστές

Άντονι Κουίν

Άλαν Μπέιτς

Ειρήνη Παππά

Ο χορός του Ζορμπά στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η μεγαλύτερη διαφήμιση που δεν αγοράζεται

Καμία τουριστική καμπάνια δεν μπορεί να συγκριθεί με την ισχύ μιας επιτυχημένης κινηματογραφικής παραγωγής. Το «Mamma Mia!» εκτόξευσε τη Σκόπελο, το «Captain Corelli’s Mandolin» έκανε γνωστή την Κεφαλονιά, το «Boy on a Dolphin» σύστησε την Ύδρα στην Αμερική, ενώ ο Τζέιμς Μποντ έβαλε την Κέρκυρα στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιωτών.

Σε μια εποχή που οι χώρες ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και των μεγάλων πλατφορμών, η Ελλάδα διαθέτει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα: δεκάδες νησιά που δεν χρειάζονται σκηνικά, γιατί η ίδια η φύση έχει ήδη κάνει τη σκηνοθεσία.