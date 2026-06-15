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Οι περισσότεροι από εμάς συνδέουμε τις αλλεργίες με τη γύρη, τη σκόνη ή την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ωστόσο, οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον έναν ακόμη παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα: τα τεχνητά φώτα που φωτίζουν τις πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Νέες μελέτες υποδεικνύουν ότι η συνεχής έκθεση σε έντονο φωτισμό μετά τη δύση του ήλιου μπορεί να διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι και να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης αλλεργικών παθήσεων.

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Τι δείχνουν οι έρευνες

Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMC Medicine, η έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά αλλεργικών νοσημάτων, όπως το άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και ορισμένες δερματικές αλλεργίες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μάλιστα ότι η συσχέτιση ήταν εντονότερη σε παιδιά και νέους ενήλικες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το τεχνητό φως μπορεί να επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο και τον κιρκάδιο ρυθμό. Όταν ο οργανισμός χάνει τον φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας, ενδέχεται να επηρεάζεται και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η σύνδεση με τη φλεγμονή

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται επίσης στη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να σχετίζεται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής στο σώμα και διαταραχή του φυσιολογικού 24ωρου κύκλου των φλεγμονωδών μηχανισμών.

Όπως αναφέρει το mdpi.com αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να αποδειχθεί σχέση αιτίας και αποτελέσματος, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η φωτορύπανση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και πιθανό παράγοντα κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.

Γιατί οι πόλεις είναι πιο ευάλωτες

Σύμφωνα με το nature.com οι μεγάλες αστικές περιοχές παραμένουν φωτισμένες σχεδόν όλο το 24ωρο. Φωτεινές επιγραφές, δρόμοι, κτίρια γραφείων και οθόνες δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το σκοτάδι ουσιαστικά εξαφανίζεται.

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Επιστήμονες που μελετούν τη φωτορύπανση προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του τεχνητού φωτισμού έχει ήδη μετρήσιμες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στα ζώα και στην ανθρώπινη υγεία.

Παράλληλα, ο συνδυασμός φωτορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας ενδέχεται να συμβάλλει σε μεγαλύτερες περιόδους ανθοφορίας και αυξημένη έκθεση σε αλλεργιογόνα.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Οι ειδικοί προτείνουν στο verywellhealth.com ορισμένα απλά μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας:

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Να χρησιμοποιούμε κουρτίνες συσκότισης στο υπνοδωμάτιο.



Να αποφεύγουμε τις οθόνες λίγο πριν τον ύπνο.



Να επιλέγουμε πιο θερμό και χαμηλής έντασης φωτισμό το βράδυ.



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Να κλείνουμε περιττές πηγές φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Να διατηρούμε σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

Με πληροφορίες από BMC Medicine,mdpi.com, nature.com, verywellhealth.com

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