Ενα ισραηλινό ζευγάρι τουριστών δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις ορμές του και επιδόθηκε σε σεξουαλικές πράξεις μέρα μεσημέρι σ’ ένα από τα πιο διάσημα θέρετρα της Ταϊλάνδης.

Οι δύο Ισραηλινοί πιάστηκαν να κάνουν σεξ σ’ ένα καταρράκτη στο νησί Κο Φα Νγκαν, προκαλώντας την αντίδραση των άλλων τουριστών που έμειναν άναυδοι πριν καλέσουν τις αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στον καταρράκτη Γουάνγκ Σάι στο Κο Φα Νγκαν όπου το ζευγάρι εθεάθη να έχει σεξουαλική επαφή χωρίς να φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από την παρουσία άλλων τουριστών. Μερικοί σοκαρισμένοι επισκέπτες κατέγραψαν την πράξη και μοιράστηκαν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το κοινό και ανησυχίες για την εικόνα της Ταϊλάνδης, αναφέρει η ταϊλανδική ιστοσελίδα Τhaiger.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή των ντόπιων, με αποτέλεσμα ο επικεφαλής της περιφέρειας Κο Φα Νγκαν, Σουρία Μποουνφάν, να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ζευγαριού.

Ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν στις 5 Νοεμβρίου και παραδέχτηκαν ότι έκαναν δημόσια σεξ στον καταρράκτη.

Μετά την ομολογία τους, η αστυνομία κατηγόρησε τους τουρίστες για «από κοινού διάπραξη αισχρής πράξης σε δημόσιο χώρο, εκθέτοντας τα σώματά τους ή επιδίδοντάς σε άσεμνη συμπεριφορά». Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Κο Φα Νγκάν, όπου ξεκίνησαν οι νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το MGR Online.

🧃Israeli Tourist or Zionist Terrorist Arrested with Loaded Ammunition at Phuket Airport. An Israeli tourist was arrested at Phuket Airport after security officers discovered a loaded ammunition magazine in his checked luggage during a routine scan. 👇 pic.twitter.com/89hxYaDC34 Advertisement November 8, 2025

Ισραηλινός συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Πουκέτ μετά την εύρεση πυρομαχικών στις αποσκευές του από το προσωπικό του αεροδρομίου

Στο μεταξύ ένας άλλο Ισραηλινός τουρίστας συνελήφθη στην Ταϊλάνδη την Πέμπτη, όταν οι αρχές ανακάλυψαν πυρομαχικά στις αποσκευές του, σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πουκέτ βρήκε ένα γεμιστήρα που περιείχε 29 σφαίρες στρατιωτικού τύπου 5,56 στις αποσκευές του 26χρονου ταξιδιώτη.

Ο επιβάτης, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Κο Σαμούι, επίσης στη νότια Ταϊλάνδη. Αργότερα κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή πυρομαχικών που δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν νόμιμα στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το Thai Examiner.

Σύμφωνα με τον ταϊλανδέζικο νόμο, η κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών, καθώς και πρόστιμα έως 2000 THB (536 ευρώ).

