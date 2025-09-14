Ενα βίντεο με το βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.



Η σύγκρουση ήταν μεταξύ δύο Ισραηλινών, μιας 30χρονης γυναίκας και ενός 29χρονου άνδρα, και τριών Παλαιστινίων, ηλικιών 27, 26 και 25 ετών.

Advertisement

Advertisement

Η συμπλοκή ξεκίνησε με ιδιαίτερη βιαιότητα, κατά την οποία τραυματίστηκε ο 29χρονος Ισραηλινός. Οι πέντε εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στην Αστυνομία, ενώ από τους Παλαιστίνιους κατασχέθηκαν έξι πλαστικοί λοστοί, δύο εκ των οποίων κρατούσαν σημαίες.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος προκάλεσε αρχικά την ένταση, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων και αντισημιτικών επεισοδίων στην Ελλάδα, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για Ισραηλινούς τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Greece 🇬🇷



Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Πέντε συλλήψεις για το επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο Σύνταγμα

Στη σύλληψη των 5 εμπλεκομένων στη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ 2 Ισραηλινών υπηκόων και 3 Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες το απόγευμα, προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Τα 5 άτομα είχα οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν τερματίζοντας το επεισόδιο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 3 Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Advertisement

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Σημειώνεται πως από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Advertisement