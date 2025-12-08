Η Ταϊλάνδη εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων της με την Καμπότζη, ανακοίνωσε ο ταϊλανδέζικος στρατός, αφού και οι δύο χώρες κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον ένας Ταϊλανδός στρατιώτης σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στις νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν γύρω από δύο περιοχές στην ανατολικότερη επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός της Ταϊλάνδης, αφού τα στρατεύματά της δέχτηκαν πυρά από την Καμπότζη.

Advertisement

Advertisement

«Η ταϊλανδέζικη πλευρά έχει αρχίσει τώρα να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες περιοχές», αναφέρει η δήλωση.

🔴 #BREAKING

At 08:09 AM, the 🇹🇭 Royal Thai Air Force (RTAF) launched an airstrike on a casino complex near the Thai–Cambodian border (Chong An Ma sector) — reportedly used as a forward command post by the 🇰🇭 Royal Cambodian Army (RCA)#Thailand #Cambodia #RTAF #RCA #Airstrike pic.twitter.com/hPdzkd9WTj December 8, 2025

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ταϊλανδέζικος στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των δυνάμεών του σε δύο τοποθεσίες, μετά από ημέρες προκλητικών ενεργειών, και πρόσθεσε ότι τα καμποτζιανά στρατεύματα δεν ανταπέδωσαν.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι ο στρατός της Καμπότζης εκτόξευσε πυραύλους BM-21 προς περιοχές όπου ζουν άμαχοι στην Ταϊλάνδη, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

#BREAKING: Cambodia forces opened fire on Thai soldiers at multiple border points. Thai Second Army Region confirms defensive response under international rules. Early morning clashes with rifle and mortar fire reported.



one thai soldier killed two injured.#CambodiaOpenedFire pic.twitter.com/njlweRCu4U — Mritunjay Kumar (@Mritunjayrocks) December 8, 2025

Κατάρρευση της συμφωνίας

Advertisement

Η συνοριακή διαμάχη είχε εξελιχιθεί ι σε πενθήμερη σύγκρουση τον Ιούλιο, πριν από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ και ο Τραμπ, ο οποίος ήταν επίσης παρών στην υπογραφή μιας διευρυμένης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών στην Κουάλα Λουμπούρ τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ιουλίου, με τις γειτονικές χώρες να ανταλλάσσουν πυρά πυραύλων και πυρά βαρέος πυροβολικού.

Μετά από έκρηξη νάρκης τον περασμένο μήνα που ακρωτηρίασε έναν από τους στρατιώτες της, η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι σταματά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την Καμπότζη.

Advertisement

Ο πρώην ηγέτης της Καμπότζης με επιρροή, Χουν Σεν, πατέρας του νυν πρωθυπουργού Χουν Μανέτ, δήλωσε ότι ο στρατός της Ταϊλάνδης ήταν «επιτιθέμενοι» που επιδιώκουν να προκαλέσουν αντίποινα και προέτρεψε τις καμποτζιανές δυνάμεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Η κόκκινη γραμμή για την απάντηση έχει ήδη τεθεί. Προτρέπω τους διοικητές σε όλα τα επίπεδα να εκπαιδεύσουν όλους τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες ανάλογα», δήλωσε ο Χουν Σεν στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην Ταϊλάνδη, περισσότεροι από 385.000 πολίτες σε τέσσερις παραμεθόριες περιοχές εκκενώνονται, με πάνω από 35.000 να στεγάζονται ήδη σε προσωρινά καταφύγια, ανέφερε ο ταϊλανδικός στρατός.

Advertisement

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη αμφισβητούν για περισσότερο από έναν αιώνα την κυριαρχία τους σε μη οριοθετημένα σημεία κατά μήκος των χερσαίων συνόρων τους μήκους 817 χιλιομέτρων, τα οποία χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά το 1907 από τη Γαλλία, όταν κυβερνούσε την Καμπότζη ως αποικία.

Η υποβόσκουσα ένταση έχει κατά καιρούς εκραγεί σε αψιμαχίες, όπως μια εβδομαδιαία ανταλλαγή πυροβολικού το 2011, παρά τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης επικαλυπτόμενων διεκδικήσεων.

Advertisement

Advertisement