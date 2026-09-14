Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προτείνει την επιβράδυνση της ανάπτυξης ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματική ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας.

Η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό ελέγχου, καθώς τα συστήματα αποκτούν αυξημένη αυτονομία και δυνατότητες για κακόβουλη χρήση.

Η εφαρμογή ανεξάρτητων ελέγχων, υποχρεωτικών τεστ ασφαλείας και διεθνών κανόνων κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου.

Οι εταιρείες τεχνολογίας δεν πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα ως δημιουργοί και ως αποκλειστικοί ελεγκτές των προϊόντων τους.

Η διατήρηση του ανθρώπινου παράγοντα στο τιμόνι των εξελίξεων αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή αξιοποίηση των θετικών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χρησιμοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη. Βλέπω καθημερινά τις εκπληκτικές δυνατότητές της και δεν ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να τη δαιμονοποιήσουμε. Το αντίθετο. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που απέκτησε ποτέ ο άνθρωπος.

Γι’ αυτό ακριβώς παίρνω πολύ σοβαρά την προειδοποίηση του Ντάριο Αμοντέι.

Advertisement

Advertisement

Ο επικεφαλής της Anthropic ζητά να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων ώστε οι μηχανισμοί ασφαλείας να προλάβουν τις δυνατότητές τους. Δεν ζητά να καταργήσουμε την AI. Προειδοποιεί ότι όταν η τεχνολογική εξέλιξη κινείται ταχύτερα από τους κανόνες που την ελέγχουν, δημιουργείται ένα επικίνδυνο κενό. (Reuters)

Μπορούμε πραγματικά να σταματήσουμε την AI;

Η απάντησή μου είναι όχι.

Ακόμη κι αν αύριο συμφωνούσαν οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες να πατήσουν φρένο, ποιος εγγυάται ότι θα έκανε το ίδιο η Κίνα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα; Ποιος θα μπορούσε να επιβάλει ένα παγκόσμιο μορατόριουμ σε μια τεχνολογία που πλέον αποτελεί οικονομική, επιστημονική αλλά και γεωπολιτική δύναμη;

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε πόσο επικίνδυνα θα το αφήσουμε να τρέξει.

Advertisement

Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η μηχανή αλλά η απώλεια ελέγχου

Δεν φοβάμαι ένα chatbot επειδή μου γράφει ένα κείμενο ή μου αναλύει χιλιάδες δεδομένα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Με ανησυχεί η στιγμή κατά την οποία πολύ ισχυρότερα συστήματα θα μπορούν να ενεργούν αυτόνομα, να πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις, να χρησιμοποιούνται για απάτες ή επικίνδυνη βιολογική έρευνα και, κυρίως, να αποκτούν βαθμό αυτονομίας που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει.

Advertisement

Και αυτά δεν αποτελούν πλέον μόνο σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η ίδια η Anthropic καταγράφει ήδη πραγματικές περιπτώσεις κακόβουλης αξιοποίησης AI σε κυβερνοεπιχειρήσεις, απάτες και επιχειρήσεις επιρροής. (Anthropic)

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει

Θα έβαζα τέσσερις κόκκινες γραμμές: ανεξάρτητο έλεγχο των ισχυρότερων μοντέλων πριν κυκλοφορήσουν, υποχρεωτικά τεστ ασφαλείας, ανθρώπινη δυνατότητα άμεσης διακοπής κρίσιμων αυτόνομων συστημάτων και διεθνείς κανόνες αντίστοιχους με εκείνους που δημιουργήσαμε για άλλες τεχνολογίες υψηλού κινδύνου.

Advertisement

Και κάτι ακόμη: καμία εταιρεία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημιουργός, ελεγκτής και τελικός κριτής της ασφάλειας του προϊόντος της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να θεραπεύσουμε ασθένειες, να επιταχύνουμε την επιστήμη και να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο ίδιος ο Αμοντέι επιμένει σε αυτές τις τεράστιες δυνατότητες. (Dario Amodei)

Δεν χρειάζεται λοιπόν να σταματήσουμε την AI.

Advertisement

Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι, όσο γίνεται εξυπνότερη, το χέρι που θα παραμένει στο τιμόνι θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ανθρώπινο.

Advertisement