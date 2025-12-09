Τεράστια και ξαφνικά κύματα στην δημοφιλή φυσική «πισίνα» στο Los Gigantes της Τενερίφης της Ισπανίας προκάλεσαν χθες (8/12) τον θάνατο 4 ανθρώπων ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα κύματα με την μεγάλη τους ορμή τράβηξαν τους λουόμενους έξω από τον σχηματισμό των βράχων, που οι ντόπιοι γνωρίζουν ως «Πισίνα του Θανάτου», και τους έριξαν στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Τα θύματα, όπως επιβεβαίωσαν και οι αντίστοιχες προξενικές αρχές, ήταν τα 2 από τη Ρουμανία και τα 2 από τη Σλοβακία, ηλικίας από 35 έως 55 ετών. Κατά την μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε, χρησιμοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού, τζετ σκι και ελικόπτερα για τη διάσωση των τουριστών και την περισυλλογή των νεκρών.

Στο ένα μάλιστα από τα θύματα έγινε επιτόπου ΚΑΡΠΑ με αποτέλεσμα να επανέλθει στη ζωή, αλλά την επόμενη μέρα πέθανε στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί.

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς είναι η θάλασσα εδώ, και πόσο επικίνδυνη είναι η πισίνα, γιατι υπάρχουν βράχια από κάτω κι αν πέσεις εκεί, δεν μπορείς να ξανασηκωθείς. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο» ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Άλλοι κάτοικοι δήλωσαν ότι οι κολυμβητές αγνόησαν τις πινακίδες και τα φράγματα που είχαν τοποθετηθεί για να αποτρέψουν την είσοδο στην πισίνα λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η πισίνα στο Isla Cangrejo, στην ακτή Los Gigantes της Τενερίφης, είναι πολύ δημοφιλής στους ξένους τουρίστες. Περιβάλλεται από ηφαιστειακούς βράχους από τη μία πλευρά και από τείχος που την απομονώνει από τη θάλασσα από την άλλη ενώ βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας, πράγμα που την κάνει πολύ επικίνδυνη σε κακοκαιρία, όταν μεγάλα κύματα μπορούν εύκολα να υπερβούν το τσιμεντένιο φράγμα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε δελτίο επικίνδυνων θαλασσίων συνθηκών. Ένα μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η πισίνα είχε κλείσει για κολυμβητές από τις 3 Δεκεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιου είδους περιστατικό στην Τενερίφη, καθώς μόλις τον περασμένο μήνα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν δυνατά κύματα τους παρέσυραν στον ωκεανό.

(Με πληροφορίες από Guardian)

