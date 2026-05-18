Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε την Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ (64 εκατ. δολάρια) που είχε επιβάλει το 2021 η ισπανική φορολογική Αρχή, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Έπειτα από έφεση που κατέθεσε η τραγουδίστρια του «Hips Don’t Lie», το δικαστήριο διέταξε το ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, όπως ανέφερε η υπεράσπισή της.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: Reuters

Ο δικαστής έκρινε ότι οι Αρχές απέτυχαν να αποδείξουν πως η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί η ισπανική νομοθεσία ώστε να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος της χώρας. Τότε, η φορολογική υπηρεσία υποστήριζε ότι η τραγουδίστρια συνδεόταν με την Ισπανία λόγω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, και ότι το κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν στη μεσογειακή χώρα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα πρόστιμα ήταν παράνομα, καθώς «βασίζονταν στην υπόθεση ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας βρισκόταν στην Ισπανία για το φορολογικό έτος 2011, γεγονός που δεν αποδείχθηκε».

Η νέα απόφαση μπορεί ακόμη να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας και δεν επηρεάζει τα φορολογικά έτη μετά το 2011.

Πηγή: Reuters

«Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια οκταετή ταλαιπωρία που είχε απαράδεκτο κόστος και αντικατοπτρίζει έλλειψη αυστηρότητας στη διοικητική πρακτική», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της Σακίρα, Χοσέ Λουίς Πράδα.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Σακίρα ανέφερε ότι ελπίζει η απόφαση να αποτελέσει προηγούμενο για «χιλιάδες απλούς πολίτες που κακοποιούνται και συνθλίβονται καθημερινά από ένα σύστημα που τους θεωρεί ενόχους και τους αναγκάζει να αποδείξουν την αθωότητά τους, αντιμετωπίζοντας οικονομική και συναισθηματική καταστροφή».

Πηγή: Reuters

Τον Νοέμβριο του 2023, η Σακίρα είχε έρθει σε συμφωνία με τους εισαγγελείς ώστε να αποφύγει δίκη στη Βαρκελώνη για κατηγορίες ότι δεν κατέβαλε 14,5 εκατομμύρια ευρώ φόρου εισοδήματος στην Ισπανία μεταξύ 2012 και 2014.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αποδέχθηκε τις κατηγορίες και συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ίσο με το ήμισυ του οφειλόμενου ποσού, δηλαδή πάνω από 7,3 εκατομμύρια ευρώ.

(Πηγή: Reuters)