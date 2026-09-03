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Η μέθοδος εντοπίζει μεταλλάξεις DNA σε δείγματα ούρων και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ σε συνεργασία με την εταιρεία Nonacus.

Η χρήση του τεστ ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές κυστεοσκοπήσεις, διευκολύνοντας την ιεράρχηση των επειγόντων περιστατικών.

Τα αρχικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής σε σχεδόν 1.000 άτομα κρίνονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για τη βελτίωση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω έρευνες και μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε ευρύτερη κλίμακα.

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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρήματα, ένα τεστ ούρων για χρήση στο σπίτι, το οποίο δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερα από εννέα στα δέκα περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Urology Oncology, διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ και της εταιρείας διαγνωστικών Nonacus, με τη συμμετοχή σχεδόν 1.000 ατόμων σε επτά νοσοκομεία της Αγγλίας και της Σκωτίας.

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Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το BBC, ελπίζουν ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των ασθενών που χρειάζονται επείγουσες και πιο επεμβατικές διαδικασίες, τις λεγόμενες κυστεοσκοπήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας μικρής κάμερας μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη.

Εάν μια μεγαλύτερη κλινική δοκιμή στεφθεί με επιτυχία, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες ασθενείς ετησίως θα αποφύγουν αυτές τις εξετάσεις.

Πιο βολικό για τους ασθενείς

Περισσότερες από 300.000 κυστεοσκοπήσεις πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο και σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν σημαντικές λίστες αναμονής.

Αν και η εξέταση ούρων δεν υποκαθιστά τις κυστεοσκοπήσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα για επείγουσα εξέταση, αντί να περιμένουν.

Η συγκεκριμένη κλινική δοκιμή του NHS έδειξε ότι η εξέταση ούρων Galeas εντόπισε το 92% των περιπτώσεων καρκίνου της ουροδόχου κύστης ενώ ένα αρνητικό αποτέλεσμα σήμαινε ότι υπήρχε πιθανότητα άνω του 99% να μην πάσχει ο ασθενής από καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

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Η εξέταση ανιχνεύει γενετικό υλικό που αποβάλλεται στα ούρα λόγω του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και αναπτύχθηκε αρχικά από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, με χρηματοδότηση από τον οργανισμό Cancer Research UK (CRUK).

Εντοπίζει περισσότερες από 450 μεταλλάξεις DNA που σχετίζονται με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, σε 23 γονίδια.

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Μπράιαν, συν-συγγραφέας της μελέτης και μέλος του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, δήλωσε ότι, μετά από χρόνια ανάπτυξης και επιστημονικής αξιολόγησης, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να διαπιστώνονται «πολύ ελπιδοφόρα αρχικά αποτελέσματα» σε έναν μεγάλο πληθυσμό ασθενών σε πραγματικές συνθήκες.

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Στο πλαίσιο συμφωνίας αδειοδότησης, το τεστ έχει διατεθεί στην αγορά από την εταιρεία Nonacus, η οποία αποδίδει μέρος των εσόδων στο Πανεπιστήμιο και στον οργανισμό CRUK.

Η Μισέλ Μίτσελ από τον CRUK δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι περιμένουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε για τη διάγνωση καρκίνου της ουροδόχου κύστης και είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια για αυτό το τεστ και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να αναζητούμε ταχύτερους και λιγότερο επεμβατικούς τρόπους για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό του καρκίνου».

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι συχνότερος στους άνδρες άνω των 60 ετών και το κύριο σύμπτωμα είναι η παρουσία αίματος στα ούρα.

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Η σοβαρότητα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και από το αν έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου σώζει ζωές.