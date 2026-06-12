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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και εννέα νοσηλεύονται μετά από πυροβολισμούς στο Μίντλαντ Τέξας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, νεκρός είναι και ο ύποπτος δράστης της επίθεσης.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου έσπευσαν το πρωί της Παρασκευής στο σημείο, μετά από αναφορές για ένοπλο σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό West Wall Street.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μίντλαντ, Σεθ Χέρμαν Σνόου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από το εσωτερικό του κτιρίου και προχώρησαν άμεσα στην ασφάλιση και εκκένωση της περιοχής.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος παρέμεινε οχυρωμένος μέσα στο κτίριο για αρκετές ώρες.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 θύματα. Τοπικό νοσοκομείο επιβεβαίωσε ότι νοσηλεύει εννέα τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι υπόλοιποι πέντε βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

At least one person is dead and several others are injured after a shooter opened fire in Midland, Texas, according to Mayor Lori Blong. https://t.co/qvMQCL13yq pic.twitter.com/RinikcibNr — CBS News (@CBSNews) June 12, 2026



Οι αρχές εξακολουθούν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

