Η Τζάκι Μπέζος, μητέρα του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και μία από τις πρώτες επενδύτριες της εταιρείας, πέθανε την Πέμπτη στο Μαϊάμι, σε ηλικία 78 ετών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζεφ Μπέζος αποκάλυψε ότι η μητέρα του έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια σπάνια μορφή νευροεκφυλιστικής νόσου.

Το 1995, η Τζάκι και ο σύζυγός της επένδυσαν περίπου 245.000 δολάρια στην Amazon, η οποία τότε ήταν ένα μικρό διαδικτυακό βιβλιοπωλείο και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 2,5 τρισ. δολάρια.

Η Τζάκι Μπέζος γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 29 Δεκεμβρίου 1946 και μεγάλωσε στο Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού, όπου απέκτησε τον Τζεφ σε ηλικία 17 ετών. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος στο Κογκρέσο, η εγκυμοσύνη της προκάλεσε αντιδράσεις και το σχολείο της προσπάθησε να την αποβάλει. Ο πατέρας της κατάφερε να διαπραγματευτεί ώστε να ολοκληρώσει τη φοίτησή της, αλλά δεν της επέτρεψαν να παραλάβει το απολυτήριό της στη σκηνή.

Αργότερα, παρακολούθησε νυχτερινά μαθήματα και εργάστηκε σε τράπεζα, παίρνοντας μαζί της τον μικρό Τζεφ στις αίθουσες. Εκεί γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, Μιγκέλ Μπέζος, Κουβανό μετανάστη, με τον οποίο παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά, την Κριστίνα και τον Μαρκ. Ο Μιγκέλ υιοθέτησε τον Τζεφ και το ζευγάρι έμεινε μαζί σχεδόν 60 χρόνια.

Στα 45 της, η Τζάκι επέστρεψε στις σπουδές, αποκτώντας πτυχίο ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Saint Elizabeth στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το 2000, η Τζάκι και ο Μιγκέλ ίδρυσαν το Ίδρυμα Bezos Family Foundation, που προσφέρει επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ίδια παρέμεινε πρόεδρος του οργανισμού μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι αφήνει πίσω τον σύζυγό της, τα τρία παιδιά της, έντεκα εγγόνια και ένα δισέγγονο.

Πηγή: New York Times