Νεκρός βρέθηκε στο Παρίσι ο 58χρονος πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, έπειτα από πτώση από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hayatt, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien την Τρίτη.

Ο Mthethwa πιστεύεται ότι πήδηξε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Η σύζυγος του πρέσβη είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, αφού έλαβε ένα μήνυμα κειμένου από αυτόν που την ανησύχησε, σύμφωνα με το Le Parisien. Το κινητό του χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Δάσος της Βουλώνης, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία να στείλει ομάδες αναζήτησης στην περιοχή, πριν το πτώμα του ανακαλυφθεί στο ξενοδοχείο.

🇫🇷|🇿🇦 FRANCE-AFRIQUE DU SUD : Porté disparu depuis lundi, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, a été retrouvé mort après avoir chuté du 22ᵉ étage de l'hôtel Hyatt Regency à Paris (20 Minutes / actu Paris). pic.twitter.com/aePfuCAd8z September 30, 2025

Οι συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται υπό έρευνα από τις αρχές.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι «έχουν λάβει γνώση των δυσάρεστων αναφορών σχετικά με τον πρέσβη Nathi Mthethwa» και ότι θα εκδώσουν επίσημη ανακοίνωση μόλις υπάρξουν επίσημες πληροφορίες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει. Μια ρεσεψιονίστ του Hyatt δήλωσε ότι το ξενοδοχείο δεν θα σχολιάσει το θέμα.

Ο Mthethwa ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρέσβης τον Φεβρουάριο του 2024 και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διετέλεσε επίσης μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στην UNESCO.

Προηγουμένως είχε αναλάβει διάφορες υπουργικές θέσεις, μεταξύ των οποίων στο Υπουργείο Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού, στο Υπουργείο Αστυνομίας, στο Υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας, καθώς και άλλες θέσεις στην κυβέρνηση.