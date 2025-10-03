Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Προέδρου της Τουρκίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Παρασκευή (03.10.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες μετά την συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία που ζήτησε η αμερικανική πλευρά, ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στην περιοχή και να συμβάλλει στο όραμα του Τραμπ για σταθερότητα στον κόσμο».

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τραμπ και ο Ερντογάν συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τους, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία έχει επιταχύνει τις διπλωματικές της επαφές για την ειρήνη, ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρηνευτική προοπτική και ότι ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εδραίωση της.