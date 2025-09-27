Aπόρρητο Αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποκαλύπτουν του Times of Israel, με την Ουάσιγκτον να ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας ενώ προβλέπει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο που επεξεργάστηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων εντός των πρώτων 48 ωρών, χορηγεί αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που τάσσονται υπέρ της ειρήνης, ενθαρρύνει τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στον τόπο τους ενώ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνση της από την εξουσία..

Οι ΗΠΑ προώθησαν το έγγραφο των 21 σημείων -που περιέχει μια σειρά από «κόκκινες γραμμές» που αποτελούσαν βασικά στοιχεία και σε παλαιότερες προτάσεις- και σε κάποιες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και

Ωστόσο, η πρόταση να παραμείνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αποτελεί θεαματική στροφή για την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα, η οποία μόλις τον Φεβρουάριο σόκαρε μεγάλο μέρος του κόσμου όταν έκανε λόγο για κατάληψη της Γάζας από τις ΗΠΑ και την μόνιμη μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της.

Το σχέδιο σκιαγραφεί μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος μετά την ανοικοδόμηση της Γάζας και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής και αποτελεί επίσης εντυπωσιακή απόκλιση από τη γραμμή της διοίκησης Τραμπ, η οποία μέχρι σήμερα απέφευγε να εκφράσει την υποστήριξή της για μια λύση δύο κρατών.

Έναρξη διαλόγου Ισραήλ – Παλαιστινίων

Προβλέπεται ακόμη και την έναρξη διαλόγου με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους για να συμφωνήσουν σε έναν «πολιτικό ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πιθανότητες του σχεδίου να στεφθεί με επιτυχία και στη διαδικτυακή πλατφόρμα Truth Social σχολίασε ότι «έντονες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί με επιτυχία μια ολοκληρωμένη συμφωνία».

Η αμερικανική πρόταση πάντως εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες που θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγμάτευσης, ακόμη και αν οι πλευρές συμφωνήσουν με το σχέδιο.

Τα 21 σημεία

Η Γάζα θα γίνει μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί προς όφελος του λαού της.

Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσύρονται σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εντός 48 ωρών από την δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα επιστραφούν.

Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη θα χορηγηθεί αμνηστία, ενώ στα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας θα τους χορηγηθεί ασφαλής διέλευση στις χώρες υποδοχής.



7. Μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρέει στη Λωρίδα της Γάζας με ρυθμούς όχι χαμηλότερους από τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν στη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025, δηλαδή τουλάχιστον 600 φορτηγά βοήθειας ημερησίως, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων.



8. Χωρίς την παρέμβαση καμίας από τις δύο πλευρές, η βοήθεια θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ, ούτε με τη Χαμάς.



9. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον λαό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά στο σχέδιο των ΗΠΑ για την ΠΑ με έδρα τη Ραμάλα.



10. Σχεδιασμός οικονομικής αναδιοργάνωσης της Γάζας από εμπειρογνώμονες με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής και επεξεργασία σχεδίων για προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας.



11. Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης, με μειωμένους δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα καθοριστούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.



12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στην περιοχή και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί.

Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για καταστροφή και διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

Οι περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα παύει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο τον λαό της.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και άλλους διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στην περιοχή για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η δύναμη αυτή θα εκπαιδεύσει επίσης μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει, ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά τα εδάφη που κατέχουν αυτή τη στιγμή, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα δημιουργηθούν θα πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

Αν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση, τα παραπάνω σημεία θα εφαρμοστούν σε περιοχές απαλλαγμένες από την τρομοκρατία, τις οποίες οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Το Ισραήλ δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση της Γάζας.

Έναρξη ενός διαθρησκευτικού διαλόγου με σκοπό την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού.

Όταν θα έχει προχωρήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας και θα έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς μια παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού.

Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.