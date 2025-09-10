Μια ξεχωριστή στιγμή είχε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης, καθώς τίμησε δημοσίως τους 20 Έλληνες δασοκομάντος που βρέθηκαν φέτος στην Ισπανία για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στις Αστουρίες, παρουσιάζοντας μάλιστα τον επικεφαλής τους, υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η φον ντερ Λάιεν περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο το περιστατικό:

«Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε τη βοήθεια της Ευρώπης. Και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Ωστόσο, για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοκομάντος έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το χωριό Γενεσότεσο, αγωνίστηκαν νυχθημερόν για να εμποδίσουν την πύρινη λαίλαπα να φτάσει σε αυτό. Και τελικά, όλοι μαζί, δάμασαν τις φλόγες και το χωριό σώθηκε.»

Η Πρόεδρος, παρουσιάζοντας τον υπολοχαγό Παΐσιο, κατέληξε:

«Υπολοχαγέ, αγαπητέ Νικόλαε – το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους και όλες μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την εξαιρετική σας καθοδήγηση: σας ευχαριστώ – και εσάς και την ηρωική ομάδα σας.» Τα λόγια της προκάλεσαν θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στο ημικύκλιο.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, που θα ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές και θα μπορεί να στηρίζει και τους γείτονες της περιοχής. Η επιλογή της Κύπρου, όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα συμβολική καθώς το νησί βίωσε φέτος τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα, η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε:

«Φέτος το καλοκαίρι είδαμε όλοι τις εικόνες των δασών και των χωριών της Ευρώπης που παραδόθηκαν στις φλόγες. Κάηκαν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια στρέμματα – μια έκταση περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Βελγίου. Η ζημία που προκλήθηκε είναι τεράστια. Και γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι θερμότερο, δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο.»

Γι’ αυτό, όπως τόνισε, «πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας για ανθεκτικότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για λύσεις που βασίζονται στη φύση, αλλά και να δώσουμε στους εαυτούς μας τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές».

Η φον ντερ Λάιεν θύμισε ότι μόνο φέτος το καλοκαίρι, 760 γενναίοι Ευρωπαίοι πυροσβέστες, πιλότοι και πληρώματα στάλθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε όλη την ήπειρο. «Έτρεχαν κυριολεκτικά προς τις φλόγες», είπε, αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.