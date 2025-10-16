Την ώρα που η Ιταλία, από τις 23/09 , επιτρέπεται σε μεσαία και μεγάλα σκυλιά – δηλαδή άνω των 10 κιλών – να ταξιδεύουν στην καμπίνα του αεροπλάνου μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, βάζοντας τέλος στην υποχρεωτική μεταφορά τους στον χώρο των αποσκευών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε με απόφασή του πως τα κατοικίδια ζώα στις πτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως αποσκευές, κάτι που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν υψηλότερη αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας του ζώου.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης κλήθηκε να παρέμβει μετά την απώλεια ενός σκύλου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού από το Μπουένος Άιρες στη Βαρκελώνη, γεγονός που οδήγησε την ιδιοκτήτρια του να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης.

Το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι η επιβάτης και η μητέρα της είχαν κάνει check-in για την πτήση με τη σκυλίτσα τους, τη Mona, η οποία είχε τοποθετηθεί σε ειδικό κλουβί για κατοικίδια ζώα.

Ωστόσο, ο σκύλος δραπέτευσε ενώ μεταφερόταν στο αεροπλάνο και δεν βρέθηκε ποτέ, προκαλώντας μια απαίτηση αποζημίωσης ύψους 5.000 ευρώ για «μη υλική ζημία» από την επιβάτη και μια δικαστική υπόθεση που διήρκεσε έξι χρόνια.

Ωστόσο, η επιβάτης και η μητέρα της δεν έκαναν καμία ειδική δήλωση σχετικά με τις αποσκευές κατά το check-in και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να υποβάλουν απαίτηση αποζημίωσης για αυτές τις απώλειες, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Το ισπανικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αγωγής αποζημίωσης υπέβαλε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας του να κρίνει αν αποκλείονται από την έννοια των «αποσκευών», κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν μαζί με τους επιβάτες.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε ότι τα ζώα συντροφιάς δεν αποκλείονται από την έννοια των «αποσκευών». Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου της ΕΕ, μολονότι η συνήθης έννοια του όρου «αποσκευές» παραπέμπει σε αντικείμενα, τούτο δεν σημαίνει ότι τα ζώα συντροφιάς δεν εμπίπτουν στην έννοια αυτή.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός από τις διεθνείς μεταφορές φορτίου, τα αεροσκάφη πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές προσώπων και αποσκευών. Η έννοια των προσώπων καλύπτει την έννοια των επιβατών, οπότε ένα ζώο συντροφιάς δεν μπορεί να εξομοιωθεί με «επιβάτη».

Επομένως, για τους σκοπούς αεροπορικής μεταφοράς, ένα ζώο συντροφιάς εμπίπτει στην έννοια των «αποσκευών» και η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από την απώλειά του υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται για τις αποσκευές.