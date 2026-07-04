Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αποτελεί σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για πολλούς διεθνείς αστέρες, οι οποίοι μοιράζονται στιγμές των διακοπών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ επισκέπτονται επί σειρά ετών τη Σκιάθο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία στις Αχλαδιές.

Η Κέιτ Χάντσον ξεκίνησε τις διακοπές της από τη Γλυφάδα, ενώ η Ρίτα Όρα περιηγήθηκε στην Ύδρα και στη Μύκονο.

Η Κιάρα Φεράνι επισκέφθηκε τη Μήλο και την Κίμωλο για επαγγελματικούς λόγους, συνδυάζοντας την εργασία με την ανάπαυση.

Τέλος, ο Κέβιν Χαρτ και ο Ludacris επέλεξαν τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητα της χώρας.

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Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για αστέρες του Χόλιγουντ και του διεθνούς jet set. Από την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι τις Κυκλάδες και τα νησιά των Σποράδων, πολλοί celebrities απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης, μοιράζοντας εικόνες από τις διακοπές τους στα social media. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Κέιτ Χάντσον, η Γκόλντι Χον, ο Κερτ Ράσελ, η Ρίτα Όρα, η Κιάρα Φεράνι, ο Κέβιν Χαρτ και ο Ludacris.

Η Σκιάθος, η σταθερή επιλογή της Γκόλντι Χον και του Κερτ Ράσελ

Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ επέστρεψαν για ακόμη ένα καλοκαίρι στη Σκιάθο, την οποία επισκέπτονται εδώ και περίπου 25 χρόνια. Το αγαπημένο ζευγάρι διαθέτει εξοχική κατοικία στις Αχλαδιές και απολαμβάνει τις διακοπές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερη σχέση με το νησί και τους κατοίκους του.

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Η Κέιτ Χάντσον ξεκίνησε τις διακοπές της από τη Γλυφάδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται και η Κέιτ Χάντσον, η οποία αποκάλυψε μέσω Instagram ότι απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες των διακοπών της σε πολυτελές θέρετρο της Γλυφάδας μαζί με την οικογένειά της. Η ηθοποιός επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας και δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ταξιδέψει στη Σκιάθο για να συναντήσει τη μητέρα της.

Η Ρίτα Όρα από την Ύδρα στη Μύκονο

Μετά την Ύδρα, η Ρίτα Όρα πέρασε λίγες ημέρες στη Μύκονο, όπου έκανε κρουαζιέρα, επισκέφθηκε γνωστά beach clubs και εστιατόρια και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νησί.

Η Κιάρα Φεράνι στις Κυκλάδες

Η Κιάρα Φεράνι ταξίδεψε στη Μήλο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνδυάζοντας δουλειά και ξεκούραση. Μέσα από τις αναρτήσεις της χαρακτήρισε το νησί «σαν καρτ ποστάλ», ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και την Κίμωλο.

Κέβιν Χαρτ και Ludacris στη Μύκονο

Τη Μύκονο επέλεξαν επίσης για τις διακοπές τους ο Κέβιν Χαρτ και ο Ludacris. Οι δύο φίλοι γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, ενώ ο Κέβιν Χαρτ επέστρεψε σε έναν προορισμό που είχε επισκεφθεί ξανά το 2024, όταν είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα για το γενναιόδωρο φιλοδώρημά του.