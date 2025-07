Το Κιλαουέα στην Χαβάη, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο κόσμο εκτοξεύει ξανά συντριβάνια λάβας που φτάνουν σε ύψος σχεδόν αυτόν του Πύργου του Άιφελ.

Μετά από μια ενεργοποίηση του ηφαιστείου στις 23 Δεκεμβρίου 2024, εκτοξεύεται λάβα κατα διαστήματα που μπορεί να διαρκούν από 13 ώρες έως και επτά ημέρες, όπως αναφέρει το BBC.

Η αρχική δραστηριότητα σε αυτή τη φάση παρατηρήθηκε βόρεια και οι εκρήξεις λάβας κλιμακώθηκαν γρήγορα φτάνοντας σε ύψος που ξεπέρασε τα 300 μέτρα μόλις 30 λεπτά.

«Τα υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων, κυρίως υδρατμών (H2O), διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και διοξειδίου του θείου (SO2), είναι πηγή πρωταρχικής ανησυχίας καθώς μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον αέρα», δήλωσαν οι ηφαιστειολόγοι του HVO.

Καθώς το SO2 απελευθερώνεται από τις εκρηκτικές οπές της κορυφής και του ανατολικού ρήγματος, αντιδρά στην ατμόσφαιρα με το οξυγόνο, το ηλιακό φως, την υγρασία και άλλα αέρια και σωματίδια και, μέσα σε ώρες έως ημέρες, μετατρέπεται σε λεπτά σωματίδια, τα οποία διασκορπίζουν το ηλιακό φως, προκαλώντας την ορατή ομίχλη που παρατηρείται στο Κιλαουέα.

🇺🇸 KILAUEA VOLCANO ERUPTS AGAIN — 1,000-FOOT LAVA FOUNTAINS LIGHT UP THE SKY



The 23rd eruption episode since December just tore open Halemaʻumaʻu crater — shooting lava over 1,000 feet into the air from Kilauea’s north vent.



For scale: that’s nearly the height of the Eiffel… pic.twitter.com/Ci4tYR4JDv