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Το Ιράκ θα αναστείλει αμέσως τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, ανέφεραν σήμερα δύο κυβερνητικές πηγές, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών.

«Το Ιράκ θα εφαρμόσει την απαγόρευση των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, με βάση την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, από τα ξημερώματα της Τρίτης», ανέφερε ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «οι χώρες που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση θα υποστούν κυρώσεις».

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Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και μια δεύτερη πηγή.

Από σήμερα, η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφός της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία, κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν» πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση (…) διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου», είπε.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει να εφαρμόσει τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» όλον τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποιον οργανισμό συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες. Αυτές οι «δευτερογενείς» κυρώσεις οδηγούν σε αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP