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Στελέχη της αμερικανικής ακτοφυλακής και του FBI επιβιβάστηκαν τον προηγούμενο μήνα σε δύο εμπορικά πλοία στον Κόλπο του Μεξικού ενώ κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ λόγω ενδείξεων πως χάκερ είχαν παραβιάσει τα δίκτυα υπολογιστών τους, ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Η ασυνήθιστη επιχείρηση, που διεξήχθη στις 21 και τις 24 Αυγούστου σε δύο πλοία υπό ξένη σημαία, έλαβε χώρα εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφαλείας που αναφορές σε ΜΜΕ συνδέουν με το Ιράν.

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Το FBI είπε πως κοινή ομάδα της ακτοφυλακής και πρακτόρων του FBI επιβιβάστηκε στα σκάφη μετά από «ενδείξεις πως τα δίκτυα και των δύο πλοίων είχαν παραβιαστεί».

Η ακτοφυλακή, που αναφέρθηκε μόνο στο περιστατικό της 21ης Αυγούστου, είπε ότι «ξένοι δρώντες στον κυβερνοχώρο» είχαν εμπλακεί, χωρίς να τους ταυτοποιήσει.

Ο Κόρι Ράνσλεμ, διευθύνων σύμβουλος της Dryad Global, εταιρείας του χώρου της ναυτικής ασφαλείας, είπε ότι η εταιρεία του είχε επιβεβαιώσει πως το ένα από τα πλοία ήταν το υπό λιβεριανή σημαία VL Prosperity. Το σκάφος είναι αγκυροβολημένο σε ύδατα γύρω από το Γκάλβεστον, στο Τέξας, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG και του MarineTraffic.

Το πρακτορείο Mehr του Ιράν είχε αναφέρει στις 20 Αυγούστου πως το VL Prosperity είχε υποστεί μια «μεγάλη κυβερνοεπίθεση» ενώ περνούσε από το Γιβραλτάρ και ότι ήταν χωρίς επικοινωνίες για 30 ώρες. Επικαλούμενο ανώνυμο μέλος του πληρώματος, το Mehr μετέδωσε πως οι χάκερ είχαν επίσης διεισδύσει στα συστήματα του μηχανοστασίου, μειώσει τη ροή της ψύξης των μηχανών και αυξήσει την ταχύτητά τους.

Το ιρανικό πρακτορείο δεν είπε ποιος ήταν πίσω από το συμβάν.

Με πληροφορίες από Reuters