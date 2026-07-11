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Ένα απρόσμενο τεστ αντοχής κατάφερε να περάσει ένα κινητό τηλέφωνο, όταν βρέθηκε βυθισμένο στο νερό για 11 ολόκληρα λεπτά και, παρά τις αντίξοες συνθήκες, συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Το τηλέφωνο παρέμεινε ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια, καταγράφοντας ήχο από το περιβάλλον του, κάτι που εντυπωσίασε όσους παρακολούθησαν το περιστατικό.

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This phone spent 11 minutes underwater, and kept recording the entire time.



[📹 layalfarhat]pic.twitter.com/zVb8Yhdc2R — Massimo (@Rainmaker1973) July 11, 2026

Η δοκιμή ανέδειξε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και την ανθεκτικότητα ορισμένων συσκευών απέναντι στο νερό. Παρότι τα περισσότερα κινητά διαθέτουν πλέον προστασία από υγρασία, η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχώρισε λόγω της μεγάλης διάρκειας παραμονής του κάτω από την επιφάνεια.