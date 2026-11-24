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Η ηθοποιός δημιούργησε το συγκεκριμένο σχέδιο για να κάνει μια φάρσα στον γιο της με αφορμή τα γενέθλιά του.

Το προσωρινό τατουάζ συνδεόταν επίσης με την προώθηση του τραγουδιού της «Stranger with Age» και του άλμπουμ «Sound of a Woman».

Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι το έργο της πραγματεύεται την απελευθέρωση από τις αντιλήψεις σχετικά με την ηλικία και την προσωπική έκφραση.

Η ίδια δήλωσε πως δεν σκοπεύει να κάνει μόνιμο τατουάζ, υιοθετώντας την άποψη της κόρης της για το θέμα.

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Το μήνυμα, πίσω από το εντυπωσιακό τατουάζ σε σχήμα σταυρού που διακοσμούσε ολόκληρη την πλάτη της και έγινε viral τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποκάλυψε η 70χρονη Ρίτα Γουίλσον.

Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε με ένα τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της, παρόμοιο με εκείνο του γιου της, Τσέστερ «Τσετ» Χανκς.

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Η εμφάνισή της ήταν εμπνευσμένη και από το τραγούδι της «Stranger with Age», το οποίο είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο.

Η ηθοποιός δεν είχε διευκρινίσει μέχρι σήμερα εάν το τατουάζ ήταν πραγματικό. Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Mornings», αποκάλυψε γελώντας ότι επρόκειτο για ήταν προσωρινό τατουάζ, για μια φάρσας που είχε οργανώσει για τον γιο της για τα γενέθλια του καθώς ο ίδιος έχει πολλά τατουάζ.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε εάν είχε σκεφτεί ποτέ να αποκτήσει ένα πραγματικό τατουάζ, επικαλέστηκε μια ατάκα της κόρης της: «Το νέο τατουάζ είναι να μην έχεις τατουάζ».

Το «κρυφό» μήνυμα της Γουίλσον

Πέρα από τη φάρσα στον γιο της, το προσωρινό τατουάζ συνδεόταν και με το μήνυμα που θέλησε να περάσει μέσα από το νέο της τραγούδι και το άλμπουμ της «Sound of a Woman».

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Σε συνέντευξή της στη Μελίσα Ρίβερς, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Γουίλσον είχε εξηγήσει τι την έκανε να αγαπήσει το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Ο λόγος που το αγάπησα ήταν επειδή βασίζεται στην ιδέα ότι αρχίζουμε να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν, επειδή πλέον δεν μας νοιάζει», είχε αναφέρει.

«Απελευθερωνόμαστε από τις ίδιες μας τις αντιλήψεις σχετικά με την ηλικία, με το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει ή δεν πρέπει να λέμε. Και αυτό συνδέεται άμεσα με το να βρίσκεις τη φωνή σου ή να έχεις φωνή, που είναι και το θέμα του άλμπουμ “Sound of a Woman”», είχε προσθέσει.

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Η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Τσετ, που γεννήθηκε το 1990, και τον Τρούμαν, που ήρθε στον κόσμο το 1993.

Ο διάσημος ηθοποιός έχει επίσης δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την εκλιπούσα Σαμάνθα Λιούις, τον Κόλιν και την Ελίζαμπεθ.

Η οικογένεια αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή της Γουίλσον, η οποία στα φετινά βραβεία Grammy πραγματοποίησε μια σπάνια κοινή εμφάνιση με την εγγονή της, Ολίβια, κόρη του Κόλιν Χανκς.

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