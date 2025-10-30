Τον «κώδωνα του κινδύνου» για τη διάσωση ιστορικών μνημείων στο λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού κρούουν Ιρακινοί αξιωματούχοι, καθώς αρχαίες πόλεις στο νότιο Ιράκ απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Η έντονη ξηρασία στις καιρικές συνθήκες αυξάνει την αλατότητα στο έδαφος και προκαλεί ζημιά σε ιστορικά μνημεία στα ερείπια πόλεων όπως η Ουρ και Βαβυλώνα- άλλοτε πρωτεύουσες αυτοκρατοριών. Η άμμος προκαλεί φθορά στο βόρειο τμήμα του Ζιγκουράτ της Ουρ- έναν γιγαντιαίο ναό -πυραμίδα 4.000 ετών που είχε αφιερωθεί στον θεό του φεγγαριού, Νάνα. «Ο συνδυασμός του ανέμου και των αμμόλοφων οδηγεί στη διάβρωση των βορείων τμημάτων του κτίσματος» είπε, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμπντουλάχ Νασράλα, αρχαιολόγος στο τμήμα αρχαιοτήτων της επαρχίας Ντι Καρ, όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη της Ουρ.

Πρόκειται για Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα δείγματα αρχιτεκτονικής της αρχαίας Μεσοποταμίας που σώζονται μέχρι σήμερα, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για τις θρησκευτικές πρακτικές και τελετές της αυτοκρατορίας των Σουμερίων- εκεί που άνθισε ένας από τους πρώτους πολιτισμούς του κόσμου.

«Ενώ το τρίτο επίπεδο (του Ζιγκουράτ) είχε ήδη χειροτερέψει λόγω της φθοράς από τον καιρό και την κλιματική αλλαγή, η διάβρωση έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζει το δεύτερο επίπεδο» είπε ο Νασράλα.

Όγκοι άλατος επίσης φθείρουν τα τούβλα από πηλό/ λάσπη του βασιλικού νεκροταφείου της Ουρ, που είχε ανακαλύψει ο Βρετανός αρχαιολόγος Σερ Λέοναρντ Γούλεϊ τη δεκαετία του 1920- και πλέον υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.

«Αυτοί οι όγκοι άλατος εμφανίστηκαν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της κλιματικής αλλαγής- οδηγώντας στην καταστροφή σημαντικών τμημάτων του νεκροταφείου» είπε ο Dr. Καζέμ Χασούν, επιθεωρητής στο τμήμα αρχαιοτήτων της Ντι Καρ. «Κάποια στιγμή θα προκαλέσουν την πλήρη κατάρρευση των τούβλων από τα οποία αποτελείται αυτό το νεκροταφείο» πρόσθεσε ο Χασούν.

Το Ιράκ είναι αντιμέτωπο με αύξηση των θερμοκρασιών και έντονες ξηρασίες που έχουν αυξήσει τα επίπεδα αλατότητας στον νότο, όπου συναντιούνται ο Τίγρης και ο Ευφράτης στην πορεία τους προς τον Κόλπο. Πιο ψηλά στον Ευφράτη οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Βαβυλώνας κινδυνεύουν επίσης και χρειάζονται επειγόντως εργασίες αποκατάστασης, ωστόσο υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, όπως είπε στο Reuters ο Dr. Μοντασέρ αλ Χασνάουϊ, γενικός διευθυντής του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Ιράκ.

Οι δεκαετίες πολέμου που έχει περάσει η χώρα έχουν επηρεάσει έντονα τα μνημεία της- ο πόλεμος Ιράν- Ιράκ τη δεκαετία του 1980, ο πόλεμος του Κόλπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εισβολή των ΗΠΑ το 2003 και η άνοδος και η πτώση του ISIS. H πιο πρόσφατη πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει το οικοσύστημα της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο τη γεωργική της παραγωγή και την ιστορική της κληρονομιά: Στη Βαβυλώνα τα υψηλά επίπεδα αλατότητας θέτουν σε κίνδυνο τα υλικά με βάση τον πηλό των αρχαίων κτισμάτων, στα οποία είναι ακόμα ορατά έργα των Σουμερίων.