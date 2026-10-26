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Η λέξη της χρονιάς για το Dictionary.com είναι το «maxxing», ένας όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή ως επίθημα (κατάληξη) σε οποιαδήποτε λέξη, υποδηλώνοντας ότι κάποιος κάνει κάτι στο έπακρο ή το βελτιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τι είναι το «maxxing»

Ο όρος αυτός επιλέχθηκε μετά από ανάλυση δεδομένων αναζήτησης, τάσεων στα social media και κάλυψης ειδησεογραφικών θεμάτων και εκφράζει μία κοινωνία απόλυτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο που βάζει στόχο τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων δεξιοτήτων.

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Με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται; Το «maxxing» δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα ως ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο και επίρρημα.

Because We All Weren’t Tired Enough — https://t.co/G5jw813zxs’s Word of the Year Is Maxxing Representatives for the online thesaurus say they chose the word to "capture a society that’s deeply online and focused on optimization in all forms." Read: https://t.co/kQ4V9PFzGD https://t.co/AqeHPrbEYc October 26, 2026

Για παράδειγμα, αν κάποιος επενδύει στη γυμναστική και επιθυμεί να δυναμώσει το σώμα του, κάνει «gymmaxxing», ενώ αν ενδιαφέρεται για την προσωπική του φροντίδα, κάνει «healthmaxxing», έναν όρο που καλύπτει διάφορες υποκατηγορίες, όπως το «proteinmaxxing» (μεγιστοποίηση πρόσληψης πρωτεΐνης) και το «fibermaxxing» (μεγιστοποίηση φυτικών ινών). Επιπλέον, κάποιος μπορεί να κάνει “cozymaxxing” ένα κρύο βράδυ.

Ένας όρος που έχει περάσει σε διάφορους τομείς

«Το maxxing ξεχώρισε φέτος διότι όχι μόνο βρισκόταν παντού, σε κάθε είδος άρθρου, αλλά επηρεάσε πολλούς διαφορετικούς τομείς», δήλωσε ο Στιβ Τζόνσον, διευθυντής λεξικογραφίας του Dictionary Media Group στο CBS News. Επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σύνηθες για φράσεις διαδικτυακής αργκό (slang).

Στον εργασιακό χώρο, οι άνθρωποι μιλούν για «tokenmaxxing», δηλαδή την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στους κύκλους της ευεξίας υπάρχει το «sleepmaxxing» (βελτιστοποίηση ύπνου).

Το «maxxing» που εστιάζει στην έννοια της βελτιστικοποίησης δεν είναι καινούργια και προέρχεται από τη θεωρία παιγνίων. Στη δεκαετία του 1940, οι ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούσαν τον όρο «mini-max» για να περιγράψουν μια στρατηγική ελαχιστοποίησης των μέγιστων πιθανών απωλειών — μια ιδέα που αργότερα πέρασε στα σύγχρονα παιχνίδια, όπως το Dungeons & Dragons. Σε αυτό το πλαίσιο, το «min-maxing» αναφερόταν στην ενίσχυση των δυνατών σημείων ενός χαρακτήρα σε έναν συγκεκριμένο τομέα, σε βαθμό που οι αδυναμίες του δεν είχαν πλέον σημασία.

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Σύμφωνα με τον Τζόνσον, όροι όπως το «looksmaxxing» (βελτιστοποίηση της εξωτερικής εμφανισης) ήταν αυτοί που έδωσαν στη λέξη το επιπλέον «x» και την μετέτρεψαν στη σημερινή τάση.

Το «looksmaxxing» παραμένει μακράν η πιο δημοφιλής εκδοχή. Η χρήση του αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1.000% από την αρχή του έτους στα μέσα ενημέρωσης που ανέλυσε το Dictionary.com, ενώ το «tokenmaxxing» σημείωσε επίσης άνοδο παράλληλα με την εξάπλωση των εργαλείων AI.

Ο Τζόνσον επισημαίνει ότι η λέξη εκφράζει την πίεση που νιώθουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά στο διαδίκτυο, να δείχνουν και να κάνουν κάνουν κάτι «περισσότερο». Αυτή η πιέση μεταφέρεται και σε άλλους τομείς, όπως στον εργασιακό τομέα, το σχολείο, το πανεπιστήμιο και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

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Υπήρχαν και άλλες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως μέσα στο 2026 και εντοπίστηκαν από το Dictionary.com.

Affordability (Προσιτότητα / Οικονομική δυνατότητα): Η ιδιότητα του να είναι κάτι οικονομικό. Αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης για τους Αμερικανούς, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι πολίτες έχουν πολλά έξοδα να καλύψουν για τη στέγαση, τα τρόφιμα και τη φροντίδα των παιδιών

Η ιδιότητα του να είναι κάτι οικονομικό. Αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης για τους Αμερικανούς, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι πολίτες έχουν πολλά έξοδα να καλύψουν για τη στέγαση, τα τρόφιμα και τη φροντίδα των παιδιών Data center (Kέντρο δεδομένων): Κτίριο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, αποθήκευση ή μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι υποδομές αυτές αυξάνονται ραγδαία λόγω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης και φέρνουν στο προσκήνιο την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και τον υποβιβασμό του φυσικού περιβάλλοντος

Κτίριο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, αποθήκευση ή μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι υποδομές αυτές αυξάνονται ραγδαία λόγω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης και φέρνουν στο προσκήνιο την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και τον υποβιβασμό του φυσικού περιβάλλοντος Unc: Σύντμηση της λέξης «uncle» (θείος) . Η Gen Z και η Gen Alpha χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για μεγαλύτερα άτομα που θεωρούν ότι είναι «ντεμοντέ», προσπαθούν υπερβολικά πολύ να φανούν μοντέρνα ή απλώς «δεν καταλαβαίνουν» τις νέες τάσεις.

. Η Gen Z και η Gen Alpha χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για μεγαλύτερα άτομα που θεωρούν ότι είναι «ντεμοντέ», προσπαθούν υπερβολικά πολύ να φανούν μοντέρνα ή απλώς «δεν καταλαβαίνουν» τις νέες τάσεις. Odyssey (Οδύσσεια): Μία διαδρομή γεμάτη ταξίδια που διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η λέξη ήρθε στο προσκήνιο λόγω της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν που έγινε blockbuster.

Δεν είναι γνωστό εάν ο όρος «maxxing» θα συνεχίσει να έχει «πέραση». Όταν ένας όρος της αργκό αποκτά μαζικότητα, κάποια στιγμή γίνεται βαρετός. Ωστόσο, οι γλωσσολόγοι εκτιμούν ότι δεν θα εξαφανιστεί εύκολα. «Δεν είναι μόνο νέα ατόμα που έχουν αγκαλιάσει το «maxxing». Άνθρωποι μέσης ηλικίας και εταιρικά brands λατρεύουν αυτή τη λέξη. Επομένως, φαίνεται πως θα έχει διάρκεια στο χρόνο», επεσήμαναν ειδικοί, σύμφωνα με τον Guardian.

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Το «6-7» ήταν η λέξη της χρονιάς για το 2025. Η φράση φαίνεται να ξεκίνησε από το τραγούδι του ράπερ Skrilla, Doot Doot (6-7), που κυκλοφόρησε το 2024. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε σε βίντεο με μπασκετμπολίστες — ανάμεσά τους και ο LaMelo Ball του NBA, ύψους 1,98 (δηλαδή 6 πόδια και 7 ίντσες).

Πρόκειται περισσότερο για ένα εσωτερικό αστείο που εξαπλώθηκε μέσα από βίντεο στα social media, ιδίως στο TikTok, όπου συνδυάζεται συχνά με τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών — ένα είδος «ζυγίσματος» στον αέρα.

Ακόμα και το ίδιο το Dictionary.com παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρο τι σημαίνει, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή του: «Μην ανησυχείτε, όλοι προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι».

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Με πληροφορίες από CBS News, Guardian

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