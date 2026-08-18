Η κινεζική Unitree, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως, παρουσίασε ένα νέο μοντέλο, το «Superman», που εντυπωσιάζει με τις «αθλητικές» του επιδόσεις.
Το ανθρωποειδές σαν άλλος «Γιουσέιν Μπολτ», εντυπωσιάζει χάρη στην ταχύτητά που αναπτύσσει και την εκρηκτική του κίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα όπως καταγράφηκε έκανε άλμα δύο μέτρων από στάση, ενώ έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 12,66 μέτρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 45,6 χλμ./ώρα, ρεκόρ που συνδέεται με τον Γιουσέιν Μπολτ και το παγκόσμιο ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το ρομπότ έχει ήδη τρέξει 100 μ. γρηγορότερα από τον Bolt. Η σύγκριση αφορά την κορυφαία στιγμιαία ταχύτητα.
Πάντως, ο ιδρυτής και CEO της Unitree έχει υποστηρίξει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν μέσα στο 2026 να ξεπεράσουν τον Bolt στα 100 μέτρα, δηλαδή να κινηθούν ταχύτερα από τα 9,58 δευτερόλεπτα του παγκόσμιου ρεκόρ.
Η παρουσίαση του ρομπότ πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής στο Πεκίνο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την Unitree, τα ανθρωποειδή ρομπότ της οποίας έχουν γίνει γνωστά για τις ικανότητές τους στο τρέξιμο, τον χορό αλλά και τις πολεμικές τέχνες.
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, μέχρι τον Ιούλιο είχαν παραχθεί και παραδοθεί συνολικά περίπου 18.000 δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ διαφόρων μοντέλων.
Η Unitree διευκρινίζει πάντως ότι το νέο «Superman» δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την ανάπτυξή του και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.