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Η κινεζική Unitree, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως, παρουσίασε ένα νέο μοντέλο, το «Superman», που εντυπωσιάζει με τις «αθλητικές» του επιδόσεις.

Το ανθρωποειδές σαν άλλος «Γιουσέιν Μπολτ», εντυπωσιάζει χάρη στην ταχύτητά που αναπτύσσει και την εκρηκτική του κίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα όπως καταγράφηκε έκανε άλμα δύο μέτρων από στάση, ενώ έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 12,66 μέτρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 45,6 χλμ./ώρα, ρεκόρ που συνδέεται με τον Γιουσέιν Μπολτ και το παγκόσμιο ρεκόρ του στα 100 μέτρα.

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Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το ρομπότ έχει ήδη τρέξει 100 μ. γρηγορότερα από τον Bolt. Η σύγκριση αφορά την κορυφαία στιγμιαία ταχύτητα.

Πάντως, ο ιδρυτής και CEO της Unitree έχει υποστηρίξει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν μέσα στο 2026 να ξεπεράσουν τον Bolt στα 100 μέτρα, δηλαδή να κινηθούν ταχύτερα από τα 9,58 δευτερόλεπτα του παγκόσμιου ρεκόρ.

🇨🇳 INTERESTING: China's Unitree unveils "Superman," a new robot that jumps 2 meters high and hits 12.66 m/s, surpassing human records after just three months of development. pic.twitter.com/mMz4eDzj1x — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 18, 2026

Η παρουσίαση του ρομπότ πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής στο Πεκίνο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την Unitree, τα ανθρωποειδή ρομπότ της οποίας έχουν γίνει γνωστά για τις ικανότητές τους στο τρέξιμο, τον χορό αλλά και τις πολεμικές τέχνες.

Reuters

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, μέχρι τον Ιούλιο είχαν παραχθεί και παραδοθεί συνολικά περίπου 18.000 δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ διαφόρων μοντέλων.

Chinese scientists have created a robot that can outrun Usain Bolt.



The new prototype, nicknamed “Superman”, can run at 12.66 meters per second(about 45.6 km/h or 28.3 mph).



Sprinting champion Usain Bolt ran at between 12.3 and 12.42 meters per second when he set the world… pic.twitter.com/Am5BTSJVr7 — Nury Vittachi (@NuryVittachi) August 18, 2026

Η Unitree διευκρινίζει πάντως ότι το νέο «Superman» δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την ανάπτυξή του και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.